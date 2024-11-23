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Мелбет-Первая лига

Быстрый гол «Урала» оставил «Аланию» в зоне вылета

23 Ноября 2024 • 16:59 Комментировать
Алания
0:1
Урал
окончен

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Урал». Игра получилась не самой событийной.

На девятой минуте Мингиян Бевеев на левом фланге атаки дважды обыграл соперника и исполнил передачу в штрафную, а Мартин Секулич метров с семи без помех послал мяч под перекладину - 0:1. У соперника Алан Чочиев после отскока от ноги защитника пробил в касание по воротам с линии штрафной - мяч прошел чуть левее створа. После перерыва Чочиев пропихнул мяч в штрафную на Батраза Гурциева, который с левой с 12 метров пробил выше створа.

«Урал» вернулся на третье место в таблице, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Алания0:1Урал
  9'Секулич Мартин (0:1)
Солдатенко РостиславПлиев КонстантинБагаев АланМоскаленчик Илья 75' (Тобоев Таймураз ( 75') Ышык Мурат 80' (Гаглоев Тарас ( 80') Бутаев АллонХугаев Алан 70' (Нафиков Виктор ( 70') Чочиев Алан 80' (Абдоков Нури ( 80') Цаллагов Ибрагим  90'Гурциев БатразХадарцев Батраз
Запасные: Засеев АзаматМакаров СергейДауров РусланГубиев ЭрикArtur ByazrovЧимези УльямсНатабашвили Георгий
Мамин АлексейМамин АртёмМаргасов ТимофейБевеев Мингиян 68' (Гогличидзе Лео ( 68') Юсупов АртурЕгорычев АндрейМишкич Даниел 61' (Порохов Илья ( 61') Чудин ИванМалькевич Владислав 46' (Мосин Егор ( 46') Секулич МартинВоронов Максим 46' (Аюпов Тимур ( 46')
Запасные: Итало VIАрапов ДмитрийЩербицкий ДенисБардачёв МатвейМорозов НикитаИшков ИльяЖелезнов Юрий
23 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Алания Урал

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20:31
Актуальная ставка и прогноз на матч Алания – Урал Мелбет-Первой лиги – 23 ноября 2024
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