Быстрый гол «Урала» оставил «Аланию» в зоне вылета

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Урал». Игра получилась не самой событийной.

На девятой минуте Мингиян Бевеев на левом фланге атаки дважды обыграл соперника и исполнил передачу в штрафную, а Мартин Секулич метров с семи без помех послал мяч под перекладину - 0:1. У соперника Алан Чочиев после отскока от ноги защитника пробил в касание по воротам с линии штрафной - мяч прошел чуть левее створа. После перерыва Чочиев пропихнул мяч в штрафную на Батраза Гурциева, который с левой с 12 метров пробил выше створа.

«Урал» вернулся на третье место в таблице, соперник - предпоследний.