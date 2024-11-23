Быстрый гол «Урала» оставил «Аланию» в зоне вылета

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Урал». Игра получилась не самой событийной.
На девятой минуте Мингиян Бевеев на левом фланге атаки дважды обыграл соперника и исполнил передачу в штрафную, а Мартин Секулич метров с семи без помех послал мяч под перекладину - 0:1. У соперника Алан Чочиев после отскока от ноги защитника пробил в касание по воротам с линии штрафной - мяч прошел чуть левее створа. После перерыва Чочиев пропихнул мяч в штрафную на Батраза Гурциева, который с левой с 12 метров пробил выше створа.
«Урал» вернулся на третье место в таблице, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|9'Секулич Мартин (0:1)
Солдатенко Ростислав•Плиев Константин•Багаев Алан•Москаленчик Илья75' (Тобоев Таймураз (75') •Ышык Мурат80' (Гаглоев Тарас (80') •Бутаев Аллон•Хугаев Алан70' (Нафиков Виктор (70') •Чочиев Алан80' (Абдоков Нури (80') •Цаллагов Ибрагим• 90'Гурциев Батраз•Хадарцев Батраз
Мамин Алексей•Мамин Артём•Маргасов Тимофей•Бевеев Мингиян68' (Гогличидзе Лео (68') •Юсупов Артур•Егорычев Андрей•Мишкич Даниел61' (Порохов Илья (61') •Чудин Иван•Малькевич Владислав46' (Мосин Егор (46') •Секулич Мартин•Воронов Максим46' (Аюпов Тимур (46')
23 ноября.
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