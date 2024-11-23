«Шинник» выстоял под атаками «Енисея»

«Енисей» с «Шинником» открыли очередной тур Мелбет-Первой лиги.
Первый тайм порадовал болельщиков лишь одним моментом, на 45-й минуте, когда после корнера Андреа Чуканов в упор бил головой, и вратарь чудом среагировал.
В начале второго тайма дважды подряд метров с 10 бил Ломакин - получилось совсем не опасно. Андрей Мазурин убежал к лицевой линии и выкатил на удар Кириллу Ушатову, который расстреливал ворота, но голкипер «Шинника» снова выручил. Максим Савельев из пределов штрафной чуть-чуть не попал в дальнюю девятку. Напоследок Андрей Окладников убежал один на один с кипером и пробил над рамкой.
0:0, «Енисей» делит 10-е место, соперник в очке над зоной вылета.
Протокол игры
Шамов Егор•Эмерсон Иллой-Айет•Богатырев Никита•Масловский Александр90' (Григорьев Даниил (90') •Гилязетдинов Артур•Чуканов Андреа•Ломакин Александр•Тихонов Денис63' (Канаплин Александр (63') • 90'Ушатов Кирилл74' (Окладников Андрей (74') •Мазурин Андрей90' (Рукас Томас (90') •Савельев Максим74' (Самойлов Денис (74') 81'
Вамбольт Денис• 90'Загре Бен Азиз• 28'Скворцов Лев 17'46' (Джон Джонатан (46') •Чёрный Артур• 7'Якушевич Глеб•Зинков Вячеслав67' (Жамалетдинов Тимур (67') •Куль Руслан•Самойлов Дмитрий78' (Гбамбле Нене (78') •Алейников Василий•Малахов Артём67' (Сухомлинов Данила (67') •Фёдоров Захар
23 ноября.
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