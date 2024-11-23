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Мелбет-Первая лига

«Шинник» выстоял под атаками «Енисея»

23 Ноября 2024 • 12:09 Комментировать
Енисей
0:0
Шинник
окончен

«Енисей» с «Шинником» открыли очередной тур Мелбет-Первой лиги.

Первый тайм порадовал болельщиков лишь одним моментом, на 45-й минуте, когда после корнера Андреа Чуканов в упор бил головой, и вратарь чудом среагировал.

В начале второго тайма дважды подряд метров с 10 бил Ломакин - получилось совсем не опасно. Андрей Мазурин убежал к лицевой линии и выкатил на удар Кириллу Ушатову, который расстреливал ворота, но голкипер «Шинника» снова выручил. Максим Савельев из пределов штрафной чуть-чуть не попал в дальнюю девятку. Напоследок Андрей Окладников убежал один на один с кипером и пробил над рамкой.

0:0, «Енисей» делит 10-е место, соперник в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Енисей0:0Шинник
Шамов ЕгорЭмерсон Иллой-АйетБогатырев НикитаМасловский Александр 90' (Григорьев Даниил ( 90') Гилязетдинов АртурЧуканов АндреаЛомакин АлександрТихонов Денис 63' (Канаплин Александр ( 63'  90') Ушатов Кирилл 74' (Окладников Андрей ( 74') Мазурин Андрей 90' (Рукас Томас ( 90') Савельев Максим 74' (Самойлов Денис ( 74'  81')
Запасные: Кравцов ВладиславТихонов МихаилЛайкин МаксимАнтипин СтаниславНадольский АлександрРукас АндрюсБатырев Амир
Вамбольт Денис  90'Загре Бен Азиз  28'Скворцов Лев  17' 46' (Джон Джонатан ( 46') Чёрный Артур  7'Якушевич ГлебЗинков Вячеслав 67' (Жамалетдинов Тимур ( 67') Куль РусланСамойлов Дмитрий 78' (Гбамбле Нене ( 78') Алейников ВасилийМалахов Артём 67' (Сухомлинов Данила ( 67') Фёдоров Захар
Запасные: Кузьминых НиколайКалинин ГлебМитров ТимофейАйдаров Сергей
23 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Енисей

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20:06
Бесплатная ставка и прогноз на матч Енисей – Шинник Мелбет-Первой лиги – 23 ноября 2024
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