«Шинник» выстоял под атаками «Енисея»

«Енисей» с «Шинником» открыли очередной тур Мелбет-Первой лиги.

Первый тайм порадовал болельщиков лишь одним моментом, на 45-й минуте, когда после корнера Андреа Чуканов в упор бил головой, и вратарь чудом среагировал.

В начале второго тайма дважды подряд метров с 10 бил Ломакин - получилось совсем не опасно. Андрей Мазурин убежал к лицевой линии и выкатил на удар Кириллу Ушатову, который расстреливал ворота, но голкипер «Шинника» снова выручил. Максим Савельев из пределов штрафной чуть-чуть не попал в дальнюю девятку. Напоследок Андрей Окладников убежал один на один с кипером и пробил над рамкой.

0:0, «Енисей» делит 10-е место, соперник в очке над зоной вылета.