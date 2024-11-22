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Мелбет-Первая лига

«Сочи» забил 5 голов в ворота «Уфы»

22 Ноября 2024 • 19:13 Комментировать
Сочи
5:2
Уфа
окончен

20-й тур Мелбет-Первой лиги открылся результативной встречей «Сочи» и «Уфы».

Уже на девятой минуте Владимир Писарский головой сбросил мяч в район одиннадцатиметровой отметки на Руслана Магаля, который ловким движением ушёл от защитника и пробил по воротам, мяч по пути зацепил еще одного противника и влетел в левый угол - 1:0. Угловой на правом фланге заработали гости, Валерий Бочеров навесил к ближней штанге, а там Денис Кутин на мгновение опередил опекуна и головой пробил в цель - 1:1.

После перерыва Начо Сааведра зацепился за мяч перед штрафной соперника и выполнил скидку на Кирилла Кравцова, а тот с 20 метров низом пробил в левый угол - 2:1. Мартин Крамарич слева влетел в штрафную уфимцев, на ложном замахе красиво ушёл от противника и сильно прострелил в центр к линии вратарской, откуда Павел Мелёшин без сопротивления пробил в пустой створ - 3:1. Роман Пасевич по правому флангу прорвался вперёд и прострелил в центр вратарской, голкипер неудачно сыграл на выходе и не сумел прервать эту передачу, поэтому Владислав Ложкин спокойно с близкого расстояния поразил ворота сочинцев - 3:2. Сааведра по центру протащил мяч вперёд и отдал проникающий пас в левую часть штрафной на Мелёшина, форвард «Сочи» вырвался на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул его  4:2. Шикарную комбинацию перед штрафной соперника разыграли сочинцы, в ходе которой Мелёшин аккуратно сбросил мяч на Кравцова, а тот по центру вырвался к воротам и с близкого расстояния пробил в левый угол - 5:2.

Сочинцы рванули уже на третье место в таблице, «Уфа» - 14-я.

Протокол игры  
Сочи5:2Уфа
(1:0) Магаль Руслан9'  
  16'Кутин Денис (1:1)
(2:1) Кравцов Кирилл55'  
(3:1) Мелёшин Павел69'  
  81'Ложкин Владислав (3:2)
(4:2) Мелёшин Павел87'  
(5:2) Кравцов Кирилл89'  
Дёгтев АлександрМакарчук АртёмКожемякин ОлегЗаика Кирилл 75' (Сафронов Илья ( 75') Литвинов ВячеславМагаль Руслан  90'Крамарич Мартин 75' (Макаров Анатолий ( 75'Чирков Макар 90') Кравцов КириллНачо СааведраБарт Руслан 65' (Никитин Кирилл ( 65') Писарский Владимир 64' (Мелёшин Павел ( 64')
Запасные: Шушеначев АртурЛазарев ВладиславКарабашев НикитаБурмистров НикитаКалинов СтефанЗаболотный НиколайШагиахметов Руслан
Баклов ОлегГуренко АртёмКутин Денис  75'Корнюшин ДаниилКарпов Вадим  44'Бочеров ВалерийМацхарашвили Никита 70' (Ложкин Владислав ( 70') Пасевич Роман  53'Анисимов Андрей 76' (Адаев Владислав ( 76'  90') Стоцкий ДмитрийАгеян Мигран 82' (Исаев Шамиль ( 82')
Запасные: Захаров ГлебГыстаров РасулШаваев АлиханОзманов ДавидТеняев АлександрЧернов Алексей
22 ноября.
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Уфа Сочи

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Надёжная ставка и прогноз на матч Сочи – Уфа Мелбет-Первой лиги – 22 ноября 2024
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