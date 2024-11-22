«Сочи» забил 5 голов в ворота «Уфы»

20-й тур Мелбет-Первой лиги открылся результативной встречей «Сочи» и «Уфы».

Уже на девятой минуте Владимир Писарский головой сбросил мяч в район одиннадцатиметровой отметки на Руслана Магаля, который ловким движением ушёл от защитника и пробил по воротам, мяч по пути зацепил еще одного противника и влетел в левый угол - 1:0. Угловой на правом фланге заработали гости, Валерий Бочеров навесил к ближней штанге, а там Денис Кутин на мгновение опередил опекуна и головой пробил в цель - 1:1.

После перерыва Начо Сааведра зацепился за мяч перед штрафной соперника и выполнил скидку на Кирилла Кравцова, а тот с 20 метров низом пробил в левый угол - 2:1. Мартин Крамарич слева влетел в штрафную уфимцев, на ложном замахе красиво ушёл от противника и сильно прострелил в центр к линии вратарской, откуда Павел Мелёшин без сопротивления пробил в пустой створ - 3:1. Роман Пасевич по правому флангу прорвался вперёд и прострелил в центр вратарской, голкипер неудачно сыграл на выходе и не сумел прервать эту передачу, поэтому Владислав Ложкин спокойно с близкого расстояния поразил ворота сочинцев - 3:2. Сааведра по центру протащил мяч вперёд и отдал проникающий пас в левую часть штрафной на Мелёшина, форвард «Сочи» вырвался на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул его 4:2. Шикарную комбинацию перед штрафной соперника разыграли сочинцы, в ходе которой Мелёшин аккуратно сбросил мяч на Кравцова, а тот по центру вырвался к воротам и с близкого расстояния пробил в левый угол - 5:2.

Сочинцы рванули уже на третье место в таблице, «Уфа» - 14-я.