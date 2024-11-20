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Мелбет-Первая лига

Игрок «Сочи» назвал отличие Морено от российских тренеров

20 Ноября 2024 • 21:04 Комментировать

Защитник «Сочи» Кирилл Суслов высказался об отличии главного тренера южан Роберта Морено от российских тренеров.

«Мистер более спокойный, мы‑то привыкли к жесткости, а здесь всё в тихом режиме. Но его требования понимаем, стараемся воплотить в реальность. У европейских тренеров немного иной менталитет. Русский тренер держит команду в жесткости, а европейский лояльнее, иными способами мотивирует игроков», - делится Суслов с каналом «Матч Премьер».

Напомним, что «Сочи» этот сезон проводит в Мелбет-Первой лиге после вылета клуба из РПЛ. Возглавил прошлой зимой сочинский клуб испанец Роберт Морено.

В турнирной таблице первенства «Сочи» идёт на четвёртом месте с 31 баллом, отставая от второй строчки на шесть очков.

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