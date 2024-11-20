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Мелбет-Первая лига

Защитник «Урала» назвал человека, без которого нельзя представить клуб

20 Ноября 2024 • 18:10 Комментировать

Игрок обороны екатеринбургского «Урала» Артём Мамин высказался о бессменном президенте «шмелей» Григории Иванове.

«Всегда душой и сердцем за команду. Григорий Викторович очень любит футбол и многое сделал для «Урала» и Екатеринбурга. Он - икона екатеринбургского футбола, представить «Урал» без него нельзя – стопроцентно», - делится Мамин для «Чемпионата».

Напомним, что текущий сезон «Урал» проводит в Мелбет-Первой лиге. На протяжении двух последних встреч возглавляет команду местная легенда футбола, бывший игрок «Зенита и сборной России Олег Шатов.

Ранее футболист высказался об Олеге Шатове, который исполняет обязанности главного тренера «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
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