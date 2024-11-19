Григорий Иванов уверен, что Шатов станет хорошим тренером

Бывший футболист Олег Шатов является исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского «Урала». Бессменный президент «шмелей» Григорий Иванов полагает, что из Олега вырастет хороший тренер.

«Будет ли он утверждён главным тренером? Шанс всегда есть. Посмотрим, как он проведет оставшиеся игры. Но я уверен, что из него получится очень хороший тренер. Моё мнение может быть ошибочным, но оно такое», - говорит Иванов для «РБ Спорт».

Напомним, что после назначения Шатова «Урал» дважды победил – «Шинник» (2:0) и «Енисей» (4:3). В турнирной таблице у клуба третье место, 33 очка, отставание от второй строчки – четыре балла.