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«Сокол» назвал имя нового главного тренера

19 Ноября 2024 • 13:11 Комментировать

В саратовском «Соколе» определились с новым главным тренером команды. Как информирует клубная пресс-служба, пост наставника занял российский специалист Алексей Стукалов.

Стоит отметить, что 40-летний тренер уже работал в Саратове с 2017 по 2018 год. Предыдущим клубом Стукалова был волгоградский «Ротор», который он покинул в прошлом году.

В понедельник, 18 ноября, «Сокол» отрапортовал об увольнении Александра Баги. Специалист работал с командой с декабря 2023 года.

После 19 проведенных туров Первого дивизиона саратовская команда располагается лишь на 16-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Алексей Стукалов
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