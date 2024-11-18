Белорусский тренер Алексей Бага покинул саратовский «Сокол» из Мелбет-Первой лиги. Новостью об этом делится пресс-служба команды.

«Сокол» в турнирной таблице занимает лишь 16-е место, это зона вылета. За 19 прошедших встреч поволжский коллектив набрал всего 19 очков. Отставание от спасительного 15 места – по дополнительным показателям.

Напомним, что в прошлом сезоне саратовцам удалось спастись от вылета, заняв 14 место турнирной таблицы с 38 очками. Возглавил «Сокол» Бага в декабре 2023 года. До конца первой половины сезона в Первой лиге остаётся всего два тура, далее команды уйдут на зимний перерыв.