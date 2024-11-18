На выходных в Мелбет-Первой лиге проходил матч между «Аланией» и «Ротором». Волгоградская команда добилась гостевой победы со счётом 3:1, причём все три гола забила ещё до наступления перерыва. Любопытно, что трансляцию этой игры пришлось отменить по удивительной для современного мира причине – в районе отсутствовал интернет.

Выяснилось, что проблемы были не только с интернетом. На протяжении какого-то времени на стадионе даже не было электричества. Телеграм-канал «Мутко против» показал кадры, на которых игроки «Ротора» разминаются в раздевалке без света. К счастью, в соседней тренерской комнате были окна, поэтому команде удалось в комфортных условиях обсудить тактику.

Проблему удалось решить только с помощью резервного генератора.