«Раскаиваюсь»: Напавший на Евсеева человек дал комментарий

На рулевого «Ленинградца» Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко было совершено нападение с использованием холодного оружия. Два человека были задержаны, и один из них уже признал свою вину.

По словам одного из нападавших, конфликт произошёл после того, как им с другом отказали в просьбе прикурить.

«Я достал баллончик, друг достал нож. Произошла драка. Я раскаиваюсь, вину свою осознаю. Больше такого не повторится», - слова человека приводит «Матч ТВ», ссылаясь на пресс-службу областного управления МВД.

«Ленинградец» сейчас располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона.