Экс-игроку «Зенита» предлагали сдать матч или получить карточку

Экс-защитник молодёжной команды «Зенита» Басель Абдулфаттах дважды сталкивался с нечестными предложениями, играя за питерское «Динамо». Однажды Баселю позвонил знакомый, который уточнял, сможет ли игрок получить желтую или красную карточку в первом тайме, но получил отказ.

- В другой раз «Динамо» встречалось с «Тосно». Перед матчем, как потом рассказывали наши футболисты, им звонили с предложением сдать матч, - приводит слова Абдулфаттаха Sport24.

Экс-зенитовец отметил, что все партнеры отказались, но при этом двое провели матч очень слабо. Однако Басель отказывается обвинять их в нечестной игре, не имея доказательств.