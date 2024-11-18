Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Экс-игроку «Зенита» предлагали сдать матч или получить карточку

18 Ноября 2024 • 11:32 Комментировать (1)

Экс-защитник молодёжной команды «Зенита» Басель Абдулфаттах дважды сталкивался с нечестными предложениями, играя за питерское «Динамо». Однажды Баселю позвонил знакомый, который уточнял, сможет ли игрок получить желтую или красную карточку в первом тайме, но получил отказ.

- В другой раз «Динамо» встречалось с «Тосно». Перед матчем, как потом рассказывали наши футболисты, им звонили с предложением сдать матч, - приводит слова Абдулфаттаха Sport24.

Экс-зенитовец отметил, что все партнеры отказались, но при этом двое провели матч очень слабо. Однако Басель отказывается обвинять их в нечестной игре, не имея доказательств.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Басель Абдулфаттах
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Minu arust 2
18 Ноября 2024 в 12:21
Во первых типично москвобадский „стиль”, предлагать подобное,
Во вторых Динамо не „питерское”, а петербургское, даже если питерофобские москвобад- медиа стадают от москвобадских комплексов неполноценности из-за их названия.
Сказать „питерское” Динамо, э о как сказать москвобадское Динамо. Это допустимо в коментах, но не в статьях.
Ответить
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Сане выбрал новый клуб
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала»
Спортивные новости
Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
12:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Раскаиваюсь»: Напавший на Евсеева человек дал комментарий
11:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игроку «Зенита» предлагали сдать матч или получить карточку 1
01:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
На экс-игрока сборной России Вадима Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия
17 Ноября
21:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гол Акбашева со своей половины поля позволил «Черноморцу» обыграть «Родину»
20:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Черноморца» забил гол со своей половины поля
19:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Точилин высказался о будущем Морено в «Сочи»
19:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» чудом успел дожать «Тюмень»
17:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» хочет создать вторую команду слухи
16:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» с «Чайкой» не порадовали голами
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может начать сотрудничать с «Соколом»
13:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Точилин – о «Сочи»: «Они в гонке, отрыв небольшой»
12:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «С командой, которая находится на первом месте, – это хороший результат»
11:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» и «Торпедо» рвутся в Премьер-лигу
10:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» едва не вырвало волевую победу в матче со «СКА-Хабаровском»
16 Ноября
22:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» может уволить Багу в понедельник
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» продлил безвыигрышную серию «Арсенала»
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» дожала «КАМАЗ» в концовке
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Только четвёртый гол в ворота «Енисея» принёс победу «Уралу»
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» легко одолел «Аланию»
15:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Трансляцию матча «Алании» отменили – причина вас удивит
11 Ноября
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Невероятно, но факт: команда, пропустившая меньше всех в Мелбет-Первой лиге, идёт только на четвёртом месте
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
После 18 туров Мелбет-Первой лиги остался всего один клуб, который ни разу не проигрывал
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Известна самая результативная команда Мелбет-Первой лиги России
10 Ноября
21:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Рейны позволил «Родине» одолеть «Чайку»
19:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» быстро разгромил «Тюмень»
Все новости