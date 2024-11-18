На экс-игрока сборной России Вадима Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия

На главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия в Астрахани.

Инцидент произошёл после матча заклительного тура осенней части Второй лиги России зоны «Золото» против «Волгаря» (1:1).

Как сообщает телеграм-канал Baza, во время того, как сотрудники клуба возвращались из ресторана в отель, на них совершили нападение два молодых человека, которые первоначально попросили сигарету у специалиста, а после прыснули ему в лицо из баллончика. Отмечается, что по итогу преступники были задержаны и отданы полиции сотрудниками клуба.

Сам наставник сообщил СМИ, что его жизни ничего не угрожает, а мотив нападавших ему неизвестен.