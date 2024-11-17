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Мелбет-Первая лига

Гол Акбашева со своей половины поля позволил «Черноморцу» обыграть «Родину»

17 Ноября 2024 • 21:26 Комментировать
Родина Москва
0:1
Черноморец Нв
окончен

19-й тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем середняков, «Родины» и «Черноморца».

В дебютном отрезке Денис Фомин головой пробивал в упор в ближний угол, и кипер выручил. На 23-й минуте Роман Акбашев со своей половины поля пробил по воротам и удачно перебросил голкипера - 0:1. Акбашев мог оформить и ассист, после его подачи Виталий Стежко в упор бил головой - перекладина. Йорди Рейна атаковал метров с 20 рядом с девяткой.

Во втором тайм Мераби Уридия со средней дистанции наносил удар в левый угол, с трудом парировано. Амур Калмыков получил навес с корнера на дальнюю штангу и едва не попал в дальнюю девятку.

«Черноморец» догнал «Арсенал» на пятом месте, «Родина» - 10-я.

Протокол игры  
Родина Москва0:1Черноморец Нв
  24'Акбашев Роман (0:1)
Корякин АлександрМещанинов АртёмКрижан МитчаКочиев ХетагСокол Артём 81' (Данилин Максим Алексеевич ( 81') Агаев Алан 59' (Кожедуб Святослав ( 59'  86') Мусаев ЛеонМальцев Руслан 81' (Бурлаков Матвей ( 81'  90') Рейна ЙордиГордюшенко АстемирКалмыков Амур
Запасные: Шакеров РинатКолобов ЕфимМаркитесов ДмитрийГапечкин АлександрКлещенко АлександрБирюков АртёмЧернышёв ДаниилМалыгин Дмитрий
Фролкин ДаниилСтежко ВиталийФомин ДенисМусалов Магомед 90' (Безчаснюк Александр ( 90') Черов Василий 90' (Кумбурович Никола ( 90') Чичинадзе АнриИванов Егор  50' 63' (Гурченко Даниил ( 63') Фищенко РусланАкбашев РоманУридия Мераби 79' (Кротов Вячеслав ( 79') Никифоров Никита 63' (Родионов Илья ( 63')
Запасные: Тегес СелестиноРебров ДмитрийКрасильниченко Олег
17 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Роман Акбашев Родина Москва ещё теги

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