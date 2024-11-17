Гол Акбашева со своей половины поля позволил «Черноморцу» обыграть «Родину»

19-й тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем середняков, «Родины» и «Черноморца».

В дебютном отрезке Денис Фомин головой пробивал в упор в ближний угол, и кипер выручил. На 23-й минуте Роман Акбашев со своей половины поля пробил по воротам и удачно перебросил голкипера - 0:1. Акбашев мог оформить и ассист, после его подачи Виталий Стежко в упор бил головой - перекладина. Йорди Рейна атаковал метров с 20 рядом с девяткой.

Во втором тайм Мераби Уридия со средней дистанции наносил удар в левый угол, с трудом парировано. Амур Калмыков получил навес с корнера на дальнюю штангу и едва не попал в дальнюю девятку.

«Черноморец» догнал «Арсенал» на пятом месте, «Родина» - 10-я.