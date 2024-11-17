Гол Акбашева со своей половины поля позволил «Черноморцу» обыграть «Родину»

19-й тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем середняков, «Родины» и «Черноморца».
В дебютном отрезке Денис Фомин головой пробивал в упор в ближний угол, и кипер выручил. На 23-й минуте Роман Акбашев со своей половины поля пробил по воротам и удачно перебросил голкипера - 0:1. Акбашев мог оформить и ассист, после его подачи Виталий Стежко в упор бил головой - перекладина. Йорди Рейна атаковал метров с 20 рядом с девяткой.
Во втором тайм Мераби Уридия со средней дистанции наносил удар в левый угол, с трудом парировано. Амур Калмыков получил навес с корнера на дальнюю штангу и едва не попал в дальнюю девятку.
«Черноморец» догнал «Арсенал» на пятом месте, «Родина» - 10-я.
Протокол игры
|24'Акбашев Роман (0:1)
Корякин Александр•Мещанинов Артём•Крижан Митча•Кочиев Хетаг•Сокол Артём81' (Данилин Максим Алексеевич (81') •Агаев Алан59' (Кожедуб Святослав (59') • 86'Мусаев Леон•Мальцев Руслан81' (Бурлаков Матвей (81') • 90'Рейна Йорди•Гордюшенко Астемир•Калмыков Амур
Фролкин Даниил•Стежко Виталий•Фомин Денис•Мусалов Магомед90' (Безчаснюк Александр (90') •Черов Василий90' (Кумбурович Никола (90') •Чичинадзе Анри•Иванов Егор 50'63' (Гурченко Даниил (63') •Фищенко Руслан•Акбашев Роман•Уридия Мераби79' (Кротов Вячеслав (79') •Никифоров Никита63' (Родионов Илья (63')
Запасные: Тегес Селестино•Ребров Дмитрий•Красильниченко Олег
17 ноября.
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