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Мелбет-Первая лига

Игрок «Черноморца» забил гол со своей половины поля

17 Ноября 2024 • 20:19 Комментировать
Родина Москва
0:1
Черноморец Нв
2-й тайм

В воскресенье вечером в Мелбет-Первой лиге проходит матч девятнадцатого тура между столичной «Родиной» и «Черноморцем». Счёт был открыт на 23-й минуте, когда опытный полузащитник новороссийской команды Роман Акбашев забил гол со своей половины поля. 33-летний футболист нанёс точный удар и перебросил вратаря приблизительно с 60 метров.

Отметим, что на текущий момент лидером второго по рангу футбольного дивизиона России является калининградская «Балтика» (39 очков). «Черноморец» (27 очков) на текущий момент идёт в таблице шестым, а «Родина» (24 очка) - десятой.

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Черноморец Новороссийск Роман Акбашев Родина Москва ещё теги

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