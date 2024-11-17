Игрок «Черноморца» забил гол со своей половины поля

В воскресенье вечером в Мелбет-Первой лиге проходит матч девятнадцатого тура между столичной «Родиной» и «Черноморцем». Счёт был открыт на 23-й минуте, когда опытный полузащитник новороссийской команды Роман Акбашев забил гол со своей половины поля. 33-летний футболист нанёс точный удар и перебросил вратаря приблизительно с 60 метров.

Отметим, что на текущий момент лидером второго по рангу футбольного дивизиона России является калининградская «Балтика» (39 очков). «Черноморец» (27 очков) на текущий момент идёт в таблице шестым, а «Родина» (24 очка) - десятой.