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Точилин высказался о будущем Морено в «Сочи»

17 Ноября 2024 • 19:32 Комментировать
Тюмень
0:1
Сочи

Экс-рулевой «Сочи» Александр Точилин ответил на вопрос о том, нужно ли южанам оставлять Роберта Морена на посту главного тренера клуба в случаев невыхода в РПЛ.

«Это не ко мне вопрос. Вот недавно было интервью с президентом, где он сказал, что доволен той работой, которую Морено проводит. Значит, пока все их устраивает», — приводит слова Точилина Metaratings.

Сегодня, 17 ноября, «Сочи» одолел на выезде «Тюмень» со счетом 1:0. По итогам 19 туров команда идет в зоне стыковых матчей, занимая четвертое место в таблице. На счету команды Морено 31 очко.

В следующем туре южане примут на своем «Уфу» (22 ноября).

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