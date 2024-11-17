«Сочи» чудом успел дожать «Тюмень»

«Сочи» мог рассчитывать на попадание в топ-четвёрку команд Мелбет-Первой лиги по итогам матча с «Тюменью», главным аутсайдером.

Грубая ошибка Кирилла Суслова привела к выходу Данила Карпова один на один с голкипером, который выиграл дуэль в подкате. Павел Мелёшин со средней дистанции опасно пробил, и вратарь чудом успел среагировать - спасение. Суслов исправился, блокировав выстрел Александра Коротаева, который иначе стал бы голевым. Владимир Писарский без помех атаковал и едва не попал в девятку.

Во втором тайме Артём Макарчук доставил мяч во вратарскую с левого фланга, и Руслан Магаль умудрился не попасть в створ. Руслан Барт без помех расстреливал ворота в двух атаках, спасение голкипера ногой и промах. На 90-й минуте Карпов получил вторую желтую карточку. На пятой добавленной минуте Барт со штрафного обвел стенку, и мяч от штанги влетел в сетку. По итогам массовой драки под финальный свисток удален Суслов.

0:1, «Сочи» выбил из топ-квартета «Арсенал», противник же безнадежно последний.