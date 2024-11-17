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Мелбет-Первая лига

«Сочи» хочет создать вторую команду слухи

17 Ноября 2024 • 17:52 Комментировать
Тюмень
0:0
Сочи
2-й тайм

Руководство футбольного клуба «Сочи» планирует создать вторую команду, которая будет выступать во Второй лиге дивизиона Б.

Как стало известно Legalbet, на должность главного тренера второй команды «Сочи» планируют назначить Кирилла Гашичева, который сейчас трудится в молодежном коллективе. По данным источника, в «Сочи» хотят, чтобы футболисты получали игровую практику во второй команде, а не уходили в аренду в другие клубы.

Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу. По итогам 18 сыгранных матчей южане находятся на пятой позиции в турнирной таблице, сумев пополнить свою копилку на 28 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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