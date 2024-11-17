«Шинник» с «Чайкой» не порадовали голами

«Шинник» с «Чайкой» встретились в воскресенье в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Уже на четвертой минуте Дмитрий Самойлов очень легко получил мяч в штрафной и стрелял в ближний угол - парировано. Вскоре Камиль Ибрагимов пытался вынести мяч от ворот после подачи и едва не срезал в рамку.

После перерыва Самойлов доставил мяч к дальней штанге, и Лев Скворцов не попал в ближнюю часть ворот.

0:0, «Шинник» делит третье место с конца, «Чайка» - седьмое.