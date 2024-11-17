«Шинник» с «Чайкой» не порадовали голами

«Шинник» с «Чайкой» встретились в воскресенье в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Уже на четвертой минуте Дмитрий Самойлов очень легко получил мяч в штрафной и стрелял в ближний угол - парировано. Вскоре Камиль Ибрагимов пытался вынести мяч от ворот после подачи и едва не срезал в рамку.
После перерыва Самойлов доставил мяч к дальней штанге, и Лев Скворцов не попал в ближнюю часть ворот.
0:0, «Шинник» делит третье место с конца, «Чайка» - седьмое.
Протокол игры
Вамбольт Денис•Загре Бен Азиз•Скворцов Лев 39'73' (Сухомлинов Данила (73') •Чёрный Артур•Якушевич Глеб•Зинков Вячеслав•Куль Руслан82' (Кузьминых Николай (82') •Самойлов Дмитрий•Алейников Василий• 56'Малахов Артём•Фёдоров Захар82' (Жамалетдинов Тимур (82')
Запасные: Гбамбле Нене•Калинин Глеб•Митров Тимофей•Айдаров Сергей
Штепа Михаил•Нестеров Александр•Кармаев Никита•Ужгин Матвей77' (Ивашин Андрей (77') •Ибрагимов Камиль•Николаев Олег•Черняков Даниил•Бамматгереев Муслим83' (Левин Максим (83') •Янов Данила•Руденко Владислав60' (Арбузов Ярослав (60') •Хохлачёв Александр
17 ноября.
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