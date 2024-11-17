Точилин – о «Сочи»: «Они в гонке, отрыв небольшой»

Экс-футболист московского «Динамо» Александр Точилин высказался о выступлениях «Сочи».

«Они в гонке, отрыв небольшой. Как показывает практика, Первая лига такой турнир, что две-три победы – и клуб уже в лидерах», - цитирует Точилина Metaratings.

«Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиге, отставая от идущего третьим «Урала» на пять очков, при этом сочинцы имеют одну игру в запасе. Сегодня, 17 ноября, подопечные Морено сыграют на выезде против «Тюмени», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне сочинцы выступали в Российской премьер-лиге, но досрочно заняли последнее место и вылетели в лигу рангом ниже.