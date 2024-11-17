«Балтика» и «Торпедо» рвутся в Премьер-лигу

Во втором по силе турнире России по футболу большинство команд провели уже 19 матчей. Два клуба вышли в лидеры и смогли оторваться от ближайших преследователей. «Балтика» возглавляет турнирную таблицу, имея 39 очков, «Торпедо» идёт следом, имея 37 баллов в активе. «Урал» отстал на четыре очка (33 балла в копилке), а у тульского «Арсенала» – 30 баллов.

«Балтика» не проигрывает с середины сентября текущего года в Мелбет-Первой лиге России. Команда дважды сыграла вничью и одержала семь побед в последних матчах первенства. Московское «Торпедо» в текущем сезоне Первой лиги вообще ещё ни разу не проигрывало. Коллектив добыл девять побед и 10 матчей свёл к ничейному результату.