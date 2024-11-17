«Торпедо» едва не вырвало волевую победу в матче со «СКА-Хабаровском»

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги ведущее борьбу за лидерство «Торпедо» гостило у «СКА-Хабаровска».

Первый тайм был не особо ярким. На 33-й минуте Камран Алиев неожиданно получил мяч в штрафной и покатил под удар Николаю Покидышеву, который поразил левый угол ворот - 1:0. После перерыва Рамазан Гаджимурадов простреливал, рикошет от защитника, и кипер накрыл мяч на ленточке. Заключительные пять минут игры превратились в триллер. Равиль Нетфуллин с правого края штрафной прострелил вдоль рамки, и Сергей Бородин сравнял счет. Еще атака по тому же сценарию, только сейчас защитник хозяев головой недалеко выбил мяч, и Андрей Костин головой был точен - 1:2. Тут же спорный пенальти - Георгий Гонгадзе по центру отправил мяч в сетку - 2:2. Николай Поярков повздорил с Владиславом Галкиным и бросил его на газон - по удалению зачинщикам массовой драки на поле.

Ничья в итоге, «Торпедо» уступает два очка лидирующей «Балтике», соперник - восьмой.