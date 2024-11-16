Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Сокол» может уволить Багу в понедельник

16 Ноября 2024 • 22:52 Комментировать
Уфа
2:0
Сокол

«Сокол» может сменить главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает Metaratings, Алексей Бага с большой долей вероятности будет отправлен в отставку, но окончательное решение будет принято в понедельник. Отмечается, что футболистов уже уведомили о смене главного тренера. Кандидатом на пост главного тренера саратовского клуба является Алексей Стукалов.

Сегодня, 16 ноября, «Сокол» в гостях уступил «Уфе» со счётом 0:2. Саратовцы набрали 19 очков в 19 матчах и расположились на 15-м месте в турнирной таблиц. Отметим, что «Сокол»  в последних 11 матчах одержал лишь одну победу над идущей последней «Тюменью».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Сокол Алексей Бага

Новости по матчу

13 Ноября
19:41
Бесплатная ставка и прогноз на матч Уфа – Сокол Мелбет-Первой лиги – 16 ноября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
«Локомотив» выиграл у «Торпедо» и закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ Фриц победил Зверева и пробился в финал Итогового турнира АТР Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Тренер Янчук: «Хачанову всегда не хватало мастерства, которое есть у Медведева и Рублёва» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Енисей Енисей
4
3
1.65 3.60 5.20
Видео
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Балтика Балтика
0
1
3.80 3.10 2.03
Видео
Окончен
Нефтехимик Нефтехимик
Арсенал Тула Арсенал Тула
2
2
3.40 2.90 2.25
Видео
17.11.24 в 08:00
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Торпедо Москва Торпедо Москва
3.30 3.00 2.25
Видео
17.11.24 в 15:00
Шинник Шинник
Чайка Чайка
2.46 3.00 2.95
Видео
17.11.24 в 17:00
Тюмень Тюмень
Сочи Сочи
5.00 3.55 1.66
Видео
17.11.24 в 19:30
Родина Москва Родина Москва
Черноморец Нв Черноморец Нв
2.29 2.85 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Ноября
22:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» может уволить Багу в понедельник
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» продлил безвыигрышную серию «Арсенала»
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» дожала «КАМАЗ» в концовке
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Только четвёртый гол в ворота «Енисея» принёс победу «Уралу»
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» легко одолел «Аланию»
15:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Трансляцию матча «Алании» отменили – причина вас удивит
11 Ноября
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Невероятно, но факт: команда, пропустившая меньше всех в Мелбет-Первой лиге, идёт только на четвёртом месте
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
После 18 туров Мелбет-Первой лиги остался всего один клуб, который ни разу не проигрывал
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Известна самая результативная команда Мелбет-Первой лиги России
10 Ноября
21:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Рейны позволил «Родине» одолеть «Чайку»
19:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» быстро разгромил «Тюмень»
16:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» легко переиграл «Шинник»
13:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «После обидного поражения от «Уфы» (0:4) ребята сами хотели взять реванш»
09 Ноября
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» добыла волевую победу в матче с «Нефтехимиком»
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» без особых проблем одолело «Енисей»
18:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» добыл волевую победу над «Соколом»
16:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Арсеналом» сыграли без голевых атак
11:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет в воскресенье против «Уфы»
08 Ноября
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Сочи»
07 Ноября
00:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Александр Мостовой: «Может, Шатов играющим тренером будет»
06 Ноября
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тарханов: «Думал, «Урал» будет выше»
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Скрывать не стану»: президент «Урала» рассказал о проблемах со здоровьем
17:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обратился к Шатову, возглавившему «Урал»
13:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
34-летний Шатов стал тренером «Урала» официально
10:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игроки «СКА-Хабаровска» посетили юных футболистов
Все новости