«Сокол» может уволить Багу в понедельник

«Сокол» может сменить главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает Metaratings, Алексей Бага с большой долей вероятности будет отправлен в отставку, но окончательное решение будет принято в понедельник. Отмечается, что футболистов уже уведомили о смене главного тренера. Кандидатом на пост главного тренера саратовского клуба является Алексей Стукалов.

Сегодня, 16 ноября, «Сокол» в гостях уступил «Уфе» со счётом 0:2. Саратовцы набрали 19 очков в 19 матчах и расположились на 15-м месте в турнирной таблиц. Отметим, что «Сокол» в последних 11 матчах одержал лишь одну победу над идущей последней «Тюменью».