«Нефтехимик» продлил безвыигрышную серию «Арсенала»

Давно не побеждавший «Арсенал» пытался вернуться в борьбу за топ-места в субботу в гостях у «Нефтехимика».

В середине первого тайма Никита Раздорских от углового флага навесил к дальней штанге, голкипер на выходе не добрался до мяча, который прилетел в колено защитнику Марату Ситдикову и отскочил в сетку - 0:1.

После перерыва Рашид Магомедов справа откликнулся на заброс к воротам, опередил оппонента и точно пробил в дальний угол - 1:1. Артём Попов справа со штрафного навесил к воротам, удар Никиты Печенкина кипер отразил, а на добивании удачно сыграл Малик Одейинка - 1:2. В концовке Эдуард Валиахметов справа сделал заброс в штрафную площадь на Магомедова, который точно пробил в дальний угол, очень похожие голы забил сегодня Рашид - 2:2.

«Арсенал» с 30 очками остается на четвертом месте, противник - 11-й.