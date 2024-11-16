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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» продлил безвыигрышную серию «Арсенала»

16 Ноября 2024 • 19:58 Комментировать
Нефтехимик
2:2
Арсенал Тула

Давно не побеждавший «Арсенал» пытался вернуться в борьбу за топ-места в субботу в гостях у «Нефтехимика».

В середине первого тайма Никита Раздорских от углового флага навесил к дальней штанге, голкипер на выходе не добрался до мяча, который прилетел в колено защитнику Марату Ситдикову и отскочил в сетку - 0:1.

После перерыва Рашид Магомедов справа откликнулся на заброс к воротам, опередил оппонента и точно пробил в дальний угол - 1:1. Артём Попов справа со штрафного навесил к воротам, удар Никиты Печенкина кипер отразил, а на добивании удачно сыграл Малик Одейинка - 1:2. В концовке Эдуард Валиахметов справа сделал заброс в штрафную площадь на Магомедова, который точно пробил в дальний угол, очень похожие голы забил сегодня Рашид - 2:2.

«Арсенал» с 30 очками остается на четвертом месте, противник - 11-й.

Протокол игры  
Нефтехимик2:2Арсенал Тула
  21'Алиев Саид (0:1)
(1:1) Магомедов Рашид56'  
  69'Одейинка Малик (1:2)
(2:2) Магомедов Рашид85'  
Янович НикитаТолстопятов НиколайСагуткин Даниил  65'Кахидзе Александр 76' (Валиахметов Эдуард ( 76') Ситдиков МаратЕмельянов ДанилаШильцов КонстантинПетров Максим Вячеславович 76' (Голыбин Ренат ( 76') Морозов Кирилл 46' (Денисов Роман ( 46') Алиев Саид 83' (Першин Матвей ( 83') Магомедов Рашид
Запасные: Голубев АндрейРодин ДаниилШоркин МаксимЗорин Богдан
Левашов МихаилСеменчук Давид  46' 55' (Печенкин Никита ( 55') Бердников АлексейБотака-Иобома ЭрвингГелоян Ишхан 55' (Жилкин Григорий ( 55') Липовой Данил 90' (Шевченко Евгений ( 90') Цараев АланКайнов МаксимПопов АртёмРаздорских НикитаТурищев Максим 64' (Одейинка Малик ( 64')
Запасные: Соколов ИльяКоротков Александр АлександровичКашинцев ТимофейДмитриев ОлегСугробов ВладимирНдука Ифеани Давид
16 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
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