Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Балтика» дожала «КАМАЗ» в концовке

16 Ноября 2024 • 19:01 Комментировать
КАМАЗ
0:1
Балтика

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Балтика» слишком увлеклись единоборствами, позабыв о главной задаче матча - забивать голы. Момент гостей на 86-й минуте был едва ли не единственным опасным в поединке - третий угловой подряд принес успех «Балтике»,  Натан Гассама точно пробил головой после навеса Сергея Пряхина.

«Балтика» победила со счетом 1:0 и в шестой раз подряд набрала по три очка за игру. Это позволяет ей лидировать. «КАМАЗ» - 12-й.

Протокол игры  
КАМАЗ0:1Балтика
  86'Гассама Натан (0:1)
Купцов ИльяПочивалин ВалерийТананеев Дмитрий  40'Маругин Даниил  27' 89' (Апеков Руслан ( 89') Стародуб Дмитрий 25' (Абрамов Артём ( 25') Козлов ИванКириллов Юрий 80' (Абдуллаев Сурхайхан ( 80') Горелов ПавелФартуна Борис 80' (Дерюгин Александр ( 80') Мельников НикитаКараев Давид  56' 80' (Лаук Максим ( 80')
Запасные: Платон НикитаАнисимов АртурЗащепкин РоманГюрджан АртёмАюкин РусланАсылов ИльясПлатон Адриан
Бориско МаксимАндраде КевинВаратынов СергейОсипов АлександрМохаммад АмирСаусь Владислав 80' (Терентьев Денис ( 80') Пряхин Сергей  33'Петров Илья 37' (Титков Николай ( 37'Аппаев Хызыр 60') Мендель АндрейФернандес Алекс II 60' (Гассама Натан ( 60') Эльдарушев Абу-Саид  21' 60' (Стефанович Илья ( 60')
Запасные: Свинов ИльяАванесян ТигранМаляров КириллБегун ДмитрийКалачёв ИльяЛюбаков ЕгорЗазвонкин Иван
16 ноября.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Камаз Балтика

Новости по матчу

13 Ноября
20:44
Ставка и прогноз на матч КАМАЗ – Балтика Мелбет-Первой лиги – 16 ноября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
«Локомотив» выиграл у «Торпедо» и закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ Фриц победил Зверева и пробился в финал Итогового турнира АТР Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Тренер Янчук: «Хачанову всегда не хватало мастерства, которое есть у Медведева и Рублёва» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Уфа Уфа
Сокол Сокол
2
0
2.04 2.80 4.20
Видео
Окончен
Алания Алания
Ротор Ротор
1
3
2.35 2.90 3.20
Видео
Окончен
Урал Урал
Енисей Енисей
4
3
1.65 3.60 5.20
Видео
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Балтика Балтика
0
1
3.80 3.10 2.03
Видео
Окончен
Нефтехимик Нефтехимик
Арсенал Тула Арсенал Тула
2
2
3.40 2.90 2.25
Видео
17.11.24 в 08:00
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Торпедо Москва Торпедо Москва
3.30 3.00 2.25
Видео
17.11.24 в 15:00
Шинник Шинник
Чайка Чайка
2.46 3.00 2.95
Видео
17.11.24 в 17:00
Тюмень Тюмень
Сочи Сочи
5.00 3.55 1.66
Видео
17.11.24 в 19:30
Родина Москва Родина Москва
Черноморец Нв Черноморец Нв
2.29 2.85 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Ноября
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» продлил безвыигрышную серию «Арсенала»
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» дожала «КАМАЗ» в концовке
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Только четвёртый гол в ворота «Енисея» принёс победу «Уралу»
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» легко одолел «Аланию»
15:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Трансляцию матча «Алании» отменили – причина вас удивит
11 Ноября
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Невероятно, но факт: команда, пропустившая меньше всех в Мелбет-Первой лиге, идёт только на четвёртом месте
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
После 18 туров Мелбет-Первой лиги остался всего один клуб, который ни разу не проигрывал
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Известна самая результативная команда Мелбет-Первой лиги России
10 Ноября
21:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Рейны позволил «Родине» одолеть «Чайку»
19:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» быстро разгромил «Тюмень»
16:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» легко переиграл «Шинник»
13:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «После обидного поражения от «Уфы» (0:4) ребята сами хотели взять реванш»
09 Ноября
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» добыла волевую победу в матче с «Нефтехимиком»
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» без особых проблем одолело «Енисей»
18:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» добыл волевую победу над «Соколом»
16:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Арсеналом» сыграли без голевых атак
11:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет в воскресенье против «Уфы»
08 Ноября
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Сочи»
07 Ноября
00:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Александр Мостовой: «Может, Шатов играющим тренером будет»
06 Ноября
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тарханов: «Думал, «Урал» будет выше»
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Скрывать не стану»: президент «Урала» рассказал о проблемах со здоровьем
17:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обратился к Шатову, возглавившему «Урал»
13:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
34-летний Шатов стал тренером «Урала» официально
10:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игроки «СКА-Хабаровска» посетили юных футболистов
05 Ноября
17:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Селюк: «Юрана в «Спортинге» не будет – его нет даже в списках команд ФНЛ»
Все новости