«Балтика» дожала «КАМАЗ» в концовке

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Балтика» слишком увлеклись единоборствами, позабыв о главной задаче матча - забивать голы. Момент гостей на 86-й минуте был едва ли не единственным опасным в поединке - третий угловой подряд принес успех «Балтике», Натан Гассама точно пробил головой после навеса Сергея Пряхина.
«Балтика» победила со счетом 1:0 и в шестой раз подряд набрала по три очка за игру. Это позволяет ей лидировать. «КАМАЗ» - 12-й.
Протокол игры
|86'Гассама Натан (0:1)
Купцов Илья•Почивалин Валерий•Тананеев Дмитрий• 40'Маругин Даниил 27'89' (Апеков Руслан (89') •Стародуб Дмитрий25' (Абрамов Артём (25') •Козлов Иван•Кириллов Юрий80' (Абдуллаев Сурхайхан (80') •Горелов Павел•Фартуна Борис80' (Дерюгин Александр (80') •Мельников Никита•Караев Давид 56'80' (Лаук Максим (80')
Бориско Максим•Андраде Кевин•Варатынов Сергей•Осипов Александр•Мохаммад Амир•Саусь Владислав80' (Терентьев Денис (80') •Пряхин Сергей• 33'Петров Илья37' (Титков Николай (37'•Аппаев Хызыр60') •Мендель Андрей•Фернандес Алекс II60' (Гассама Натан (60') •Эльдарушев Абу-Саид 21'60' (Стефанович Илья (60')
16 ноября.
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