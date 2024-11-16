«Балтика» дожала «КАМАЗ» в концовке

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Балтика» слишком увлеклись единоборствами, позабыв о главной задаче матча - забивать голы. Момент гостей на 86-й минуте был едва ли не единственным опасным в поединке - третий угловой подряд принес успех «Балтике», Натан Гассама точно пробил головой после навеса Сергея Пряхина.

«Балтика» победила со счетом 1:0 и в шестой раз подряд набрала по три очка за игру. Это позволяет ей лидировать. «КАМАЗ» - 12-й.