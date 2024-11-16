Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Только четвёртый гол в ворота «Енисея» принёс победу «Уралу»

16 Ноября 2024 • 18:00 Комментировать
Урал
4:3
Енисей

«Урал» с «Енисеем» провели результативный матч в рамках 19-го тура Мелбет-Первой лиги.

На 10-й минуте Артур Гилязетдинов головой сбросил мяч на Андрея Мазурина, который в два касания поразил дальний угол - 0:1. Тимофей Маргасов справа доставил мяч к дальней штанге, и Мингиян Бевеев в падении поразил цель - 1:1. Даниэль Мишкич перехватил передачу соперника и издали вколотил мяч в сетку - 2:1. По левому краю прорыв Александра Масловского с прострелом на Александра Ломакина, который поразил дальний угол - 2:2.

Во втором тайме Мазурин бил пенальти, мяч полетел по центру, и падающий голкипер ногой отразил удар. Гости успешно контратаковали, и Ломакин завершил вылазку метким ударом - 2:3. Мартин Секулич сразу после этого убежал один на один с вратарем, не смог его пробить, но был успешен на добивании - 3:3. Несколько минут, и снова Секулич, на сей раз замнут навес с левого фланга, и мяч оказался в дальнем углу - 4:3.

«Урал» закрепился на третьем месте, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Урал4:3Енисей
  10'Мазурин Андрей (0:1)
(1:1) Бевеев Мингиян12'  
(2:1) Мишкич Даниел21'  
  40'Ломакин Александр (2:2)
  70'Ломакин Александр (2:3)
(3:3) Секулич Мартин72'  
(4:3) Секулич Мартин75'  
Мамин АлексейМамин АртёмБегич Сильвие  61'Гогличидзе Лео 58' (Малькевич Владислав ( 58') Бевеев Мингиян 73' (Железнов Юрий ( 73') Маргасов ТимофейЮсупов Артур  53' 58' (Воронов Максим ( 58') Егорычев Андрей 81' (Аюпов Тимур ( 81') Мишкич Даниел  55'Сунгатулин Фаниль  90'Секулич Мартин 81' (Ионов Алексей ( 81')
Запасные: Чудин ИванМосин ЕгорПорохов ИльяАрапов ДмитрийЩербицкий ДенисМорозов Никита
Константинов РодионЭмерсон Иллой-АйетРукас АндрюсМасловский АлександрГилязетдинов Артур  61'Тихонов Михаил 81' (Тихонов Денис ( 81') Мазурин Андрей 81' (Канаплин Александр ( 81') Ломакин АлександрЧуканов АндреаУшатов Кирилл 68' (Окладников Андрей ( 68') Савельев Максим 68' (Самойлов Денис ( 68')
Запасные: Лайкин МаксимАнтипин СтаниславНадольский АлександрГригорьев ДаниилБогатырев Никита
16 ноября.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 1
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Урал Енисей

Новости по матчу

13 Ноября
20:16
Надёжная ставка и прогноз на матч Урал – Енисей Мелбет-Первой лиги – 16 ноября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Тренер Янчук: «Хачанову всегда не хватало мастерства, которое есть у Медведева и Рублёва» Тактаров рассказал, сможет ли Пейдж удивить Шару Буллета Туменов высказался о возможном поединке между Буллетом и Адесаньей Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Уфа Уфа
Сокол Сокол
2
0
2.04 2.80 4.20
Видео
Окончен
Алания Алания
Ротор Ротор
1
3
2.35 2.90 3.20
Видео
Окончен
Урал Урал
Енисей Енисей
4
3
1.65 3.60 5.20
Видео
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Балтика Балтика
0
1
3.80 3.10 2.03
Видео
65 мин
Нефтехимик Нефтехимик
Арсенал Тула Арсенал Тула
1
1
3.40 2.90 2.25
Видео
17.11.24 в 08:00
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Торпедо Москва Торпедо Москва
3.30 3.00 2.25
Видео
17.11.24 в 15:00
Шинник Шинник
Чайка Чайка
2.46 3.00 2.95
Видео
17.11.24 в 17:00
Тюмень Тюмень
Сочи Сочи
5.00 3.55 1.66
Видео
17.11.24 в 19:30
Родина Москва Родина Москва
Черноморец Нв Черноморец Нв
2.29 2.85 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Ноября
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» дожала «КАМАЗ» в концовке
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Только четвёртый гол в ворота «Енисея» принёс победу «Уралу»
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» легко одолел «Аланию»
15:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Трансляцию матча «Алании» отменили – причина вас удивит
11 Ноября
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Невероятно, но факт: команда, пропустившая меньше всех в Мелбет-Первой лиге, идёт только на четвёртом месте
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
После 18 туров Мелбет-Первой лиги остался всего один клуб, который ни разу не проигрывал
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Известна самая результативная команда Мелбет-Первой лиги России
10 Ноября
21:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Рейны позволил «Родине» одолеть «Чайку»
19:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» быстро разгромил «Тюмень»
16:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» легко переиграл «Шинник»
13:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «После обидного поражения от «Уфы» (0:4) ребята сами хотели взять реванш»
09 Ноября
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» добыла волевую победу в матче с «Нефтехимиком»
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» без особых проблем одолело «Енисей»
18:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» добыл волевую победу над «Соколом»
16:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Арсеналом» сыграли без голевых атак
11:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет в воскресенье против «Уфы»
08 Ноября
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Сочи»
07 Ноября
00:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Александр Мостовой: «Может, Шатов играющим тренером будет»
06 Ноября
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тарханов: «Думал, «Урал» будет выше»
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Скрывать не стану»: президент «Урала» рассказал о проблемах со здоровьем
17:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обратился к Шатову, возглавившему «Урал»
13:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
34-летний Шатов стал тренером «Урала» официально
10:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игроки «СКА-Хабаровска» посетили юных футболистов
05 Ноября
17:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Селюк: «Юрана в «Спортинге» не будет – его нет даже в списках команд ФНЛ»
03 Ноября
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» уверенно переиграла «СКА-Хабаровск»
Все новости