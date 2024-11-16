Только четвёртый гол в ворота «Енисея» принёс победу «Уралу»

«Урал» с «Енисеем» провели результативный матч в рамках 19-го тура Мелбет-Первой лиги.

На 10-й минуте Артур Гилязетдинов головой сбросил мяч на Андрея Мазурина, который в два касания поразил дальний угол - 0:1. Тимофей Маргасов справа доставил мяч к дальней штанге, и Мингиян Бевеев в падении поразил цель - 1:1. Даниэль Мишкич перехватил передачу соперника и издали вколотил мяч в сетку - 2:1. По левому краю прорыв Александра Масловского с прострелом на Александра Ломакина, который поразил дальний угол - 2:2.

Во втором тайме Мазурин бил пенальти, мяч полетел по центру, и падающий голкипер ногой отразил удар. Гости успешно контратаковали, и Ломакин завершил вылазку метким ударом - 2:3. Мартин Секулич сразу после этого убежал один на один с вратарем, не смог его пробить, но был успешен на добивании - 3:3. Несколько минут, и снова Секулич, на сей раз замнут навес с левого фланга, и мяч оказался в дальнем углу - 4:3.

«Урал» закрепился на третьем месте, соперник - 11-й.