«Ротор» легко одолел «Аланию»

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Ротор».

Уже на девятой минуте Тимур Касимов открыл счет, а вскоре отличился Дмитрий Лаврищев. Форвард перехватил мяч на чужой половине, ворвался в штрафную и попал в ближний угол - 0:2. У Тараса Гаглоева два момента, однако мяч упорно не шел в створ. На 32-й минуте Михаил Мальцев убежал к штрафной и сделал счет разгромным.

Батраз Гурциев метров с пяти пробивал головой, и снова промах у «Алании». В похожей ситуации и Уильямс Чимези не попал в створ. Алексей Татаев получил прямую красную карточку за фол на 89-й минуте. Гурциев навесил справа к воротам, и Алан Багаев ударом головой в упор забил гол престижа - 1:3.

Владикавказцы делят второе место с конца, соперник поднялся на седьмое место.