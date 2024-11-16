«Ротор» легко одолел «Аланию»

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Ротор».
Уже на девятой минуте Тимур Касимов открыл счет, а вскоре отличился Дмитрий Лаврищев. Форвард перехватил мяч на чужой половине, ворвался в штрафную и попал в ближний угол - 0:2. У Тараса Гаглоева два момента, однако мяч упорно не шел в створ. На 32-й минуте Михаил Мальцев убежал к штрафной и сделал счет разгромным.
Батраз Гурциев метров с пяти пробивал головой, и снова промах у «Алании». В похожей ситуации и Уильямс Чимези не попал в створ. Алексей Татаев получил прямую красную карточку за фол на 89-й минуте. Гурциев навесил справа к воротам, и Алан Багаев ударом головой в упор забил гол престижа - 1:3.
Владикавказцы делят второе место с конца, соперник поднялся на седьмое место.
Протокол игры
|9'Касимов Тимур (0:1)
|18'Лаврищев Дмитрий (0:2)
|34'Мальцев Михаил (0:3)
|(1:3) Багаев Алан90'
Солдатенко Ростислав•Татаев Алексей• 89'Бутаев Аллон• 7'Москаленчик Илья46' (Губиев Эрик (46') •Багаев Алан•Хугаев Алан46' (Макаров Сергей (46') •Тарба Заур•Цаллагов Ибрагим46' (Гурциев Батраз (46') •Гаглоев Тарас57' (Чимези Ульямс (57') •Абдоков Нури74' (Тобоев Таймураз (74') •Хадарцев Батраз
Чагров Никита•Семёнов Андрей Игоревич•Плиев Заурбек•Шильников Глеб•Швецов Максим•Шумских Алексей•Болотов Евгений•Касимов Тимур79' (Плотников Никита (79') •Мальцев Михаил78' (Соколов Игорь (78') •Завезён Юрий64' (Морозов Владислав (64'•Агеев Михаил71') •Лаврищев Дмитрий64' (Таликин Дамир (64')
16 ноября.
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