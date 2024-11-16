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Мелбет-Первая лига

«Ротор» легко одолел «Аланию»

16 Ноября 2024 • 16:59 Комментировать
Алания
1:3
Ротор
окончен

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Ротор».

Уже на девятой минуте Тимур Касимов открыл счет, а вскоре отличился Дмитрий Лаврищев. Форвард перехватил мяч на чужой половине, ворвался в штрафную и попал в ближний угол -  0:2. У Тараса Гаглоева два момента, однако мяч упорно не шел в створ. На 32-й минуте Михаил Мальцев убежал к штрафной и сделал счет разгромным.

Батраз Гурциев метров с пяти пробивал головой, и снова промах у «Алании». В похожей ситуации и Уильямс Чимези не попал в створ. Алексей Татаев получил прямую красную карточку за фол на 89-й минуте. Гурциев навесил справа к воротам, и Алан Багаев ударом головой в упор забил гол престижа - 1:3.

Владикавказцы делят второе место с конца, соперник поднялся на седьмое место.

Протокол игры  
Алания1:3Ротор
  9'Касимов Тимур (0:1)
  18'Лаврищев Дмитрий (0:2)
  34'Мальцев Михаил (0:3)
(1:3) Багаев Алан90'  
Солдатенко РостиславТатаев Алексей  89'Бутаев Аллон  7'Москаленчик Илья 46' (Губиев Эрик ( 46') Багаев АланХугаев Алан 46' (Макаров Сергей ( 46') Тарба ЗаурЦаллагов Ибрагим 46' (Гурциев Батраз ( 46') Гаглоев Тарас 57' (Чимези Ульямс ( 57') Абдоков Нури 74' (Тобоев Таймураз ( 74') Хадарцев Батраз
Запасные: Засеев АзаматЧочиев АланНафиков ВикторДауров РусланЫшык МуратПлиев КонстантинНатабашвили Георгий
Чагров НикитаСемёнов Андрей ИгоревичПлиев ЗаурбекШильников ГлебШвецов МаксимШумских АлексейБолотов ЕвгенийКасимов Тимур 79' (Плотников Никита ( 79') Мальцев Михаил 78' (Соколов Игорь ( 78') Завезён Юрий 64' (Морозов Владислав ( 64'Агеев Михаил 71') Лаврищев Дмитрий 64' (Таликин Дамир ( 64')
Запасные: Камлашев ДаниилДудкин КириллТюрин ВладиславКотов ПавелЛитвенок Иван
16 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Алания

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Сегодня, 16 Ноября
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Рискованная ставка и прогноз на матч Алания – Ротор Мелбет-Первой лиги – 16 ноября 2024
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