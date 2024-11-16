Трансляцию матча «Алании» отменили – причина вас удивит

В субботу в Мелбет-Первой лиге проходит матч девятнадцатого тура между «Аланией» и «Ротором». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», трансляция этой игры была отменена по причине отсутствия интернета во всём районе.

Такая причина отмены трансляции матча не может не удивлять, учитывая современные технологии.

Кстати, после первого тайма «Алания» проигрывает «Ротору» со счётом 0:3. Возможно, отсутствие интернета в чём-то помогло фанатам владикавказской команды. «Алания» располагается лишь на 17-й позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.