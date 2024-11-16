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Мелбет-Первая лига

Трансляцию матча «Алании» отменили – причина вас удивит

16 Ноября 2024 • 15:59 Комментировать
Алания
0:3
Ротор
1 2.40 X 2.75 2 3.65
2-й тайм

В субботу в Мелбет-Первой лиге проходит матч девятнадцатого тура между «Аланией» и «Ротором». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», трансляция этой игры была отменена по причине отсутствия интернета во всём районе.

Такая причина отмены трансляции матча не может не удивлять, учитывая современные технологии.

Кстати, после первого тайма «Алания» проигрывает «Ротору» со счётом 0:3. Возможно, отсутствие интернета в чём-то помогло фанатам владикавказской команды. «Алания» располагается лишь на 17-й позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.

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Рискованная ставка и прогноз на матч Алания – Ротор Мелбет-Первой лиги – 16 ноября 2024
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