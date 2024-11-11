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Мелбет-Первая лига

Невероятно, но факт: команда, пропустившая меньше всех в Мелбет-Первой лиге, идёт только на четвёртом месте

11 Ноября 2024 • 21:31 Комментировать
Нефтехимик
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Арсенал Тула
16.11 18:00

В нынешнем розыгрыше Мелбет-Первой лиге сыграно 18 туров, по итогам которых на вершине турнирной таблицы находится московское «Торпедо».

За 18 проведенных матчей подопечные Олега Кононова пропустили всего 13 голов, однако это не самый лучший показатель в чемпионате. Меньше «Торпедо» пропустила «Балтика» (12), идущая в таблице следом за «черно-белыми».

Любопытно, что и «Балтика» — не лучшая команда по игре в обороне, а вот лидером по количеству пропущенных голов является тульский «Арсенал». Туляки пропустили только десять мячей в 18 встречах и сейчас располагаются на четвертой позиции во втором по силе российском дивизионе, имея в копилке 29 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула

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