Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

После 18 туров Мелбет-Первой лиги остался всего один клуб, который ни разу не проигрывал

11 Ноября 2024 • 16:51 Комментировать

Во втором по рангу футбольном дивизионе России прошло уже восемнадцать туров. После столь длинной турнирной дистанции одна команда ещё умудряется сохранять ноль в графе поражений. Этой командой является «Торпедо». «Автозаводцы» ровно половину своих матчей (9) выиграли, а другую половину (9) – завершили вничью.

«Торпедо» является лидером Мелбет-Первой лиги. Правда, вторая «Балтика» уступает москвичам только по дополнительным показателям – калининградцы тоже набрали 36 зачётных баллов в прошедших восемнадцати играх первенства.

Следующим соперником «Торпедо» станет «СКА-Хабаровск», команды сыграют 17 ноября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели «Монако» потерял Головина - названа причина Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём Флик обратился к президенту «Барселоны» с необычной просьбой
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Тактаров рассказал о характере Холлоуэйя Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Ноября
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
После 18 туров Мелбет-Первой лиги остался всего один клуб, который ни разу не проигрывал
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Известна самая результативная команда Мелбет-Первой лиги России
10 Ноября
21:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Рейны позволил «Родине» одолеть «Чайку»
19:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» быстро разгромил «Тюмень»
16:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» легко переиграл «Шинник»
13:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «После обидного поражения от «Уфы» (0:4) ребята сами хотели взять реванш»
09 Ноября
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» добыла волевую победу в матче с «Нефтехимиком»
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» без особых проблем одолело «Енисей»
18:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» добыл волевую победу над «Соколом»
16:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Арсеналом» сыграли без голевых атак
11:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет в воскресенье против «Уфы»
08 Ноября
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Сочи»
07 Ноября
00:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Александр Мостовой: «Может, Шатов играющим тренером будет»
06 Ноября
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тарханов: «Думал, «Урал» будет выше»
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Скрывать не стану»: президент «Урала» рассказал о проблемах со здоровьем
17:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обратился к Шатову, возглавившему «Урал»
13:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
34-летний Шатов стал тренером «Урала» официально
10:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игроки «СКА-Хабаровска» посетили юных футболистов
05 Ноября
17:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Селюк: «Юрана в «Спортинге» не будет – его нет даже в списках команд ФНЛ»
03 Ноября
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» уверенно переиграла «СКА-Хабаровск»
19:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Хохлачёва помог «Чайке» разгромить «Тюмень»
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» на последней минуте вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»
16:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол в ворота «Черноморца» позволил «Шиннику» уйти из зоны вылета
02 Ноября
20:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Раннее удаление помогло «Торпедо» разгромить «Аланию»
18:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» улучшила шансы в битве за выживание, обыграв «КАМАЗ»
Все новости