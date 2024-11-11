После 18 туров Мелбет-Первой лиги остался всего один клуб, который ни разу не проигрывал

Во втором по рангу футбольном дивизионе России прошло уже восемнадцать туров. После столь длинной турнирной дистанции одна команда ещё умудряется сохранять ноль в графе поражений. Этой командой является «Торпедо». «Автозаводцы» ровно половину своих матчей (9) выиграли, а другую половину (9) – завершили вничью.

«Торпедо» является лидером Мелбет-Первой лиги. Правда, вторая «Балтика» уступает москвичам только по дополнительным показателям – калининградцы тоже набрали 36 зачётных баллов в прошедших восемнадцати играх первенства.

Следующим соперником «Торпедо» станет «СКА-Хабаровск», команды сыграют 17 ноября.