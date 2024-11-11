Известна самая результативная команда Мелбет-Первой лиги России

В Мелбет-Первой лиге, во втором по рангу футбольном дивизионе России, позади уже восемнадцать туров. Если брать только очки, то на вершине турнирной таблицы сейчас двоевластие – «Торпедо» и «Балтика» набрали по 36 очков. По дополнительным же показателям «автозаводцы» идут выше.

Стоит отметить, что именно «Торпедо» является самой результативной командой Мелбет-Первой лиги на текущий момент. «Автозаводцы» в восемнадцати играх забили 34 гола. Получается, в среднем команда забивает 1,89 гола.

Ближайший матч второго по рангу дивизиона «Торпедо» проведёт 17 ноября – против «СКА-Хабаровска».