Дубль Рейны позволил «Родине» одолеть «Чайку»

«Родина» с «Чайкой» последними вышли на поле в 18-м туре Мелбет-Первой лиги.

Уже на девятой минуте Александр Юшин чудо-пасом вывел Йорди Рейну один на один с голкипером, тот убрал мяч в сторону и поразил пустые ворота - 1:0. Вскоре Юшин и сам стрелял с линии штрафной - перекладина. В конце тайма Рейна ворвался в штрафную и шикарно зарядил в дальний угол - 2:0. Отметим также удар Артёма Сокола в штангу.

«Родина» празднует победу и выходит на восьмое место, соперник набрал на очко больше.