Дубль Рейны позволил «Родине» одолеть «Чайку»

«Родина» с «Чайкой» последними вышли на поле в 18-м туре Мелбет-Первой лиги.
Уже на девятой минуте Александр Юшин чудо-пасом вывел Йорди Рейну один на один с голкипером, тот убрал мяч в сторону и поразил пустые ворота - 1:0. Вскоре Юшин и сам стрелял с линии штрафной - перекладина. В конце тайма Рейна ворвался в штрафную и шикарно зарядил в дальний угол - 2:0. Отметим также удар Артёма Сокола в штангу.
«Родина» празднует победу и выходит на восьмое место, соперник набрал на очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Рейна Йорди9'
|(2:0) Рейна Йорди44'
Корякин Александр•Мещанинов Артём•Клещенко Александр88' (Крижан Митча (88') •Кочиев Хетаг•Сокол Артём•Рядно Михаил67' (Агаев Алан (67') •Рейна Йорди80' (Малыгин Дмитрий (80') •Мальцев Руслан•Мусаев Леон•Юшин Александр66' (Гордюшенко Астемир (66') •Калмыков Амур80' (Бурлаков Матвей (80')
Штепа Михаил•Евдокимов Андрей59' (Нестеров Александр (59') •Зарыпбеков Эльдияр•Пелих Данил46' (Николаев Олег (46') •Ибрагимов Камиль•Ужгин Матвей•Янов Данила46' (Левин Максим (46') •Бамматгереев Муслим74' (Козаченко Олег (74') •Маляров Никита 11'46' (Черняков Даниил (46') •Руденко Владислав•Хохлачёв Александр
10 ноября.
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