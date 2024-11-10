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Мелбет-Первая лига

Дубль Рейны позволил «Родине» одолеть «Чайку»

10 Ноября 2024 • 21:37 Комментировать
Родина Москва
2:0
Чайка
окончен

«Родина» с «Чайкой» последними вышли на поле в 18-м туре Мелбет-Первой лиги.

Уже на девятой минуте Александр Юшин чудо-пасом вывел Йорди Рейну один на один с голкипером, тот убрал мяч в сторону и поразил пустые ворота - 1:0. Вскоре Юшин и сам стрелял с линии штрафной - перекладина. В конце тайма Рейна ворвался в штрафную и шикарно зарядил в дальний угол - 2:0. Отметим также удар Артёма Сокола в штангу.

«Родина» празднует победу и выходит на восьмое место, соперник набрал на очко больше.

Протокол игры  
Родина Москва2:0Чайка
(1:0) Рейна Йорди9'  
(2:0) Рейна Йорди44'  
Корякин АлександрМещанинов АртёмКлещенко Александр 88' (Крижан Митча ( 88') Кочиев ХетагСокол АртёмРядно Михаил 67' (Агаев Алан ( 67') Рейна Йорди 80' (Малыгин Дмитрий ( 80') Мальцев РусланМусаев ЛеонЮшин Александр 66' (Гордюшенко Астемир ( 66') Калмыков Амур 80' (Бурлаков Матвей ( 80')
Запасные: Данилин Максим АлексеевичАнтонов Илья IШакеров РинатКожедуб СвятославБирюков Артём
Штепа МихаилЕвдокимов Андрей 59' (Нестеров Александр ( 59') Зарыпбеков ЭльдиярПелих Данил 46' (Николаев Олег ( 46') Ибрагимов КамильУжгин МатвейЯнов Данила 46' (Левин Максим ( 46') Бамматгереев Муслим 74' (Козаченко Олег ( 74') Маляров Никита  11' 46' (Черняков Даниил ( 46') Руденко ВладиславХохлачёв Александр
Запасные: Котов ДмитрийИвашин АндрейКармаев НикитаХоданович АндрейАрбузов Ярослав
10 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Чайка Родина Москва

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Рискованная ставка и прогноз на матч Родина – Чайка Мелбет-Первой лиги – 10 ноября 2024
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