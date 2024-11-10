«Черноморец» быстро разгромил «Тюмень»

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» быстро напропускала мячей от «Черноморца», и после 36-й минуты команды просто доигрывали поединок.

На 13-й секунде Вячеслав Кротов справа набросил мяч во вратарскую, и Мераби Уридия открыл счет. На 18-й минуте Никита Никифоров в два касания отправил мяч под левую штангу - 0:2. Оливье Кенфак вернул интригу прорывом по штрафной и ударов с рикошетами - 1:2. Магомед Мусалов издали наносил удар, кипер справился, но Никифоров оформил дубль с добивания - 1:3. Вскоре Роман Акбашев реализовал выход на один - 1:4.

«Тюмень» проиграла домашний морозный матч и остается последней, соперник - шестой.