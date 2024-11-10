«Черноморец» быстро разгромил «Тюмень»

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» быстро напропускала мячей от «Черноморца», и после 36-й минуты команды просто доигрывали поединок.
На 13-й секунде Вячеслав Кротов справа набросил мяч во вратарскую, и Мераби Уридия открыл счет. На 18-й минуте Никита Никифоров в два касания отправил мяч под левую штангу - 0:2. Оливье Кенфак вернул интригу прорывом по штрафной и ударов с рикошетами - 1:2. Магомед Мусалов издали наносил удар, кипер справился, но Никифоров оформил дубль с добивания - 1:3. Вскоре Роман Акбашев реализовал выход на один - 1:4.
«Тюмень» проиграла домашний морозный матч и остается последней, соперник - шестой.
Протокол игры
|1'Уридия Мераби (0:1)
|18'Никифоров Никита (0:2)
|(1:2) Кенфак Оливье21'
|32'Никифоров Никита (1:3)
|36'Акбашев Роман (1:4)
Гошев Евгений•Петров Михаил• 90'Храмцов Максим46' (Мокаев Ислам (46') •Шавлохов Давид•Бем Александр•Марьянов Андрей46' (Воропаев Артём (46') •Кулишев Артём46' (Ткачук Денис (46') •Клёнкин Данил•Коротаев Александр77' (Савинов Андрей (77') •Карпов Данил•Кенфак Оливье
Фролкин Даниил•Стежко Виталий•Чичинадзе Анри•Безчаснюк Александр83' (Антонов Антон (83') •Мусалов Магомед90' (Красильниченко Олег (90') •Фомин Денис• 57'Акбашев Роман•Фищенко Руслан•Никифоров Никита 54'63' (Гурченко Даниил (63') •Кротов Вячеслав63' (Черов Василий (63') •Уридия Мераби83' (Тегес Селестино (83')
Запасные: Кумбурович Никола•Ребров Дмитрий
10 ноября.
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