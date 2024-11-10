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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» быстро разгромил «Тюмень»

10 Ноября 2024 • 19:17 Комментировать
Тюмень
1:4
Черноморец Нв

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» быстро напропускала мячей от «Черноморца», и после 36-й минуты команды просто доигрывали поединок.

На 13-й секунде Вячеслав Кротов справа набросил мяч во вратарскую, и Мераби Уридия открыл счет. На 18-й минуте Никита Никифоров в два касания отправил мяч под левую штангу - 0:2. Оливье Кенфак вернул интригу прорывом по штрафной и ударов с рикошетами - 1:2. Магомед Мусалов издали наносил удар, кипер справился, но Никифоров оформил дубль с добивания - 1:3. Вскоре Роман Акбашев реализовал выход на один - 1:4.

«Тюмень» проиграла домашний морозный матч и остается последней, соперник - шестой.

Протокол игры  
Тюмень1:4Черноморец Нв
  1'Уридия Мераби (0:1)
  18'Никифоров Никита (0:2)
(1:2) Кенфак Оливье21'  
  32'Никифоров Никита (1:3)
  36'Акбашев Роман (1:4)
Гошев ЕвгенийПетров Михаил  90'Храмцов Максим 46' (Мокаев Ислам ( 46') Шавлохов ДавидБем АлександрМарьянов Андрей 46' (Воропаев Артём ( 46') Кулишев Артём 46' (Ткачук Денис ( 46') Клёнкин ДанилКоротаев Александр 77' (Савинов Андрей ( 77') Карпов ДанилКенфак Оливье
Запасные: Купцов ДмитрийКрицюк СтаниславПоройков СтаниславСухорученко МихаилКалугин НикитаКосарев КириллПетухов ИльяТалалай Денис
Фролкин ДаниилСтежко ВиталийЧичинадзе АнриБезчаснюк Александр 83' (Антонов Антон ( 83') Мусалов Магомед 90' (Красильниченко Олег ( 90') Фомин Денис  57'Акбашев РоманФищенко РусланНикифоров Никита  54' 63' (Гурченко Даниил ( 63') Кротов Вячеслав 63' (Черов Василий ( 63') Уридия Мераби 83' (Тегес Селестино ( 83')
Запасные: Кумбурович НиколаРебров Дмитрий
10 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Черноморец Новороссийск

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Тюмень – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 10 ноября 2024
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