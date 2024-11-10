«Урал» легко переиграл «Шинник»

«Урал» прервал неудачную серию матчей, одолев на выезде «Шинник» в 18-м туре Мелбет-Первой лиги.

На 22-й минуте простой навес пошёл с фланга у гостей, где не смогли разобраться между собой вратарь с защитником, Мингиян Бевеев мешал голкиперу, и от него же непонятно от какой части тела влетел снаряд в ворота мимо стража ворот - 0:1. Мартин Секулич с защитником «на спине» вывалился один на один и не попал в рамку. Бен Азиз Загре головой замыкал наброс со штрафного - минимальный промах.

После перерыва Секулич снова в отрыве, передача на Андрея Егорычева и удар над воротами. Тут же дальний выстрел у гостей, вратарь среагировал, а Егорычев добавил мяч в сетку - 0:2. Джонатан Джон на 52-й минуте удалился с поля за грубую игру. Секулич активничал, обыгрывая всех у ворот и в итоге пробил рядом со штангой. Алексей Ионов едва не отличился, но голкипер шикарно сработал в рамке.

«Урал» вышел на третье место, соперник также третий, но с конца.