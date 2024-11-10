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Мелбет-Первая лига

«Урал» легко переиграл «Шинник»

10 Ноября 2024 • 16:57 Комментировать
Шинник
0:2
Урал
окончен

«Урал» прервал неудачную серию матчей, одолев на выезде «Шинник» в 18-м туре Мелбет-Первой лиги.

На 22-й минуте простой навес пошёл с фланга у гостей, где не смогли разобраться между собой вратарь с защитником, Мингиян Бевеев мешал голкиперу, и от него же непонятно от какой части тела влетел снаряд в ворота мимо стража ворот - 0:1. Мартин Секулич с защитником «на спине» вывалился один на один и не попал в рамку. Бен Азиз Загре головой замыкал наброс со штрафного - минимальный промах.

После перерыва Секулич снова в отрыве, передача на Андрея Егорычева и удар над воротами. Тут же дальний выстрел у гостей, вратарь среагировал, а Егорычев добавил мяч в сетку - 0:2. Джонатан Джон на 52-й минуте удалился с поля за грубую игру. Секулич активничал, обыгрывая всех у ворот и в итоге пробил рядом со штангой. Алексей Ионов едва не отличился, но голкипер шикарно сработал в рамке.

«Урал» вышел на третье место, соперник также третий, но с конца.

Протокол игры  
Шинник0:2Урал
  22'Бевеев Мингиян (0:1)
  49'Егорычев Андрей (0:2)
Митров ТимофейЯкушевич ГлебЗагре Бен АзизДжон Джонатан  52'Скворцов ЛевСултонов Мухаммад 46' (Сухомлинов Данила ( 46') Алейников ВасилийСамойлов ДмитрийЗинков Вячеслав 66' (Косогоров Артемий ( 66') Малахов Артём 54' (Шакуро Павел ( 54') Куль Руслан 54' (Фёдоров Захар ( 54'Кузьминых Николай 88')
Запасные: Вамбольт ДенисЖамалетдинов ТимурЧёрный АртурКалинин ГлебАйдаров Сергей
Мамин АлексейМамин Артём  61'Бардачёв МатвейБевеев Мингиян 61' (Маргасов Тимофей ( 61') Гогличидзе Лео 46' (Малькевич Владислав ( 46'  63') Бегич СильвиеСунгатулин ФанильМишкич ДаниелЕгорычев Андрей 72' (Ишков Илья ( 72') Юсупов Артур 81' (Порохов Илья ( 81') Секулич Мартин 61' (Ионов Алексей ( 61')
Запасные: Чудин ИванМосин ЕгорАрапов ДмитрийВоронов МаксимМорозов НикитаЖелезнов Юрий
10 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
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