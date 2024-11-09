«Балтика» добыла волевую победу в матче с «Нефтехимиком»

«Балтика» испытала проблемы в матче с «Нефтехимиком» с субботу, но добилась своего в итоге.

В конце первого тайма Владислав Саусь из-за штрафной зарядил под планку, и голкипер в броске с трудом выручил. Соперник ответил результативной домашней заготовкой, и Данила Емельянов со штрафного вколотил мяч в дальний нижний угол ворот - 1:0.

Гости отыгрались во втором тайме также после штрафного - подача на Виталия Лисаковича, который головой не добил мяч до ворот, но после рикошета Александр Осипов в упор его добивал в сетку - 1:1. Амир Мохаммад слева сыграл в штрафую на Абу-Саида Эльдарушева, который отпасовал на Юрия Ковалёва, и мяч влетел впритирку с левой штангой - 1:2.

«Балтика» лидирует вместе с «Торпедо», «Нефтехимик» делит 10-е место.