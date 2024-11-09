«Балтика» добыла волевую победу в матче с «Нефтехимиком»

«Балтика» испытала проблемы в матче с «Нефтехимиком» с субботу, но добилась своего в итоге.
В конце первого тайма Владислав Саусь из-за штрафной зарядил под планку, и голкипер в броске с трудом выручил. Соперник ответил результативной домашней заготовкой, и Данила Емельянов со штрафного вколотил мяч в дальний нижний угол ворот - 1:0.
Гости отыгрались во втором тайме также после штрафного - подача на Виталия Лисаковича, который головой не добил мяч до ворот, но после рикошета Александр Осипов в упор его добивал в сетку - 1:1. Амир Мохаммад слева сыграл в штрафую на Абу-Саида Эльдарушева, который отпасовал на Юрия Ковалёва, и мяч влетел впритирку с левой штангой - 1:2.
«Балтика» лидирует вместе с «Торпедо», «Нефтехимик» делит 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Емельянов Данила42'
|63'Осипов Александр (1:1)
|73'Ковалёв Юрий (1:2)
Голубев Андрей•Кахидзе Александр•Валиахметов Эдуард•Ситдиков Марат•Толстопятов Николай•Петров Максим Вячеславович•Першин Матвей72' (Голыбин Ренат (72') •Шильцов Константин 28'81' (Родин Даниил (81') •Морозов Кирилл•Емельянов Данила•Магомедов Рашид71' (Алиев Саид (71')
Запасные: Янович Никита•Денисов Роман•Шарифуллин Линар
Андраде Кевин• 56'Бориско Максим•Ковалёв Юрий81' (Терентьев Денис (81') •Осипов Александр•Варатынов Сергей•Мендель Андрей•Пряхин Сергей•Петров Илья59' (Аппаев Хызыр (59') •Саусь Владислав 40'46' (Мохаммад Амир (46') • 90'Лисакович Виталий46' (Стефанович Илья (46') •Эльдарушев Абу-Саид85' (Бегун Дмитрий (85')
09 ноября.
Бан пользователя