«Торпедо» без особых проблем одолело «Енисей»

Ведущее борьбу за чистое первое место «Торпедо» уверенно выглядело на фоне «Енисея» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Уже на 11-й минуте Боян Роганович со штрафного несильно пробил низом мимо «стенки» во «вратарский» угол, голкипер дернулся в другую сторону, из-за чего не сумел выручить свою команду - 1:0. Со штрафного последовала диагональная подача к воротам гостей, защищающиеся отбили мяч, после чего с подбора пробил Равиль Нетфуллин, но кипер со второй попытки сумел остановить мяч. После вбрасывания аута с левого фланга, последовала скидка мяча на линию штрафной площади, откуда в касание пробил Нетфуллин, но получилось мимо левого нижнего угла ворот.

В середине второго тайма Роганович с левого фланга выполнил резкую подачу в штрафную площадку на Максима Максимова, который головой по замысловатой траектории подрезал мяч в дальний верхний угол - 2:0.

«Торпедо» продолжает лидировать, соперник - восьмой.