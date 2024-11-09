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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» добыл волевую победу над «Соколом»

09 Ноября 2024 • 18:51 Комментировать
КАМАЗ
3:1
Сокол
окончен

Пытающиеся избежать борьбы за выживание «КАМАЗ» и «Сокол» встретились в 18-м туре Мелбет-Первой лиги. На пятой минуте Дмитрий Сасин получил мяч из глубины, убежал в отрыв, обвел вратаря и забил - 0:1. С левого фланга навес на Давида Караева, удар в правый нижний угол, но парировано. Он же вскоре атаковал со средней дистанции в правый нижний угол, вратарь намертво зафиксировал мяч.

Счет сравнял сразу после перерыва, Борис Фартуна с пенальти попал в правый угол, а голкипер не угадал. Даниил Маругин в сутолоке стрелял с левого края штрафной, вратарь успел подставить ногу. На 68-й минуте быстрая атака хозяев с прострелом в штрафную, оттуда Павел Горелов с рикошетом послал мяч в цель - 2:1. Антон Синяк грубо ошибся на своей половине, Караев убежал к воротам и сходу пробил под перекладину - 3:1.

«КАМАЗ» вышел на 11-е место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
КАМАЗ3:1Сокол
  5'Сасин Дмитрий (0:1)
(1:1) Фартуна Борис52'  
(2:1) Горелов Павел67'  
(3:1) Караев Давид76'  
Купцов ИльяПочивалин ВалерийСтародуб ДмитрийАбрамов Артём 87' (Аюкин Руслан ( 87') Маругин ДаниилКириллов Юрий 59' (Дерюгин Александр ( 59') Фартуна БорисГорелов ПавелКозлов ИванКараев Давид 87' (Защепкин Роман ( 87') Мельников Никита  89'
Запасные: Платон НикитаАбдуллаев СурхайханАнисимов АртурГращенков РоманАсылов ИльясПлатон Адриан
Косаревский ПётрСиняк АнтонЮзепчук РоманЗабелин ПавелКапленко Никита 59' (Гуз Александр ( 59') Дудиев АсланИванов Дмитрий IIIПолубояринов Данил 65' (Бабаев Владлен ( 65') Сасин Дмитрий  35' 59' (Ермолин Роман ( 59') Чобанов Руслан 79' (Самко Владислав ( 79') Максименко Артём 65' (Карпицкий Егор ( 65')
Запасные: Чуриков ИванШпитальный ВладиславКрайков ТимурМолодцов Артём
09 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Камаз

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Актуальная ставка и прогноз на матч КАМАЗ – Сокол Мелбет-Первой лиги – 9 ноября 2024
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