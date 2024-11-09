«КАМАЗ» добыл волевую победу над «Соколом»

Пытающиеся избежать борьбы за выживание «КАМАЗ» и «Сокол» встретились в 18-м туре Мелбет-Первой лиги. На пятой минуте Дмитрий Сасин получил мяч из глубины, убежал в отрыв, обвел вратаря и забил - 0:1. С левого фланга навес на Давида Караева, удар в правый нижний угол, но парировано. Он же вскоре атаковал со средней дистанции в правый нижний угол, вратарь намертво зафиксировал мяч.

Счет сравнял сразу после перерыва, Борис Фартуна с пенальти попал в правый угол, а голкипер не угадал. Даниил Маругин в сутолоке стрелял с левого края штрафной, вратарь успел подставить ногу. На 68-й минуте быстрая атака хозяев с прострелом в штрафную, оттуда Павел Горелов с рикошетом послал мяч в цель - 2:1. Антон Синяк грубо ошибся на своей половине, Караев убежал к воротам и сходу пробил под перекладину - 3:1.

«КАМАЗ» вышел на 11-е место, соперник - 14-й.