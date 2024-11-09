«Алания» с «Арсеналом» сыграли без голевых атак

Застрявшая в зоне вылета «Алания» в 18-м туре Мелбет-Первой лиги принимала одного из лидеров, тульский «Арсенал».

К сожалению, команды не порадовали болельщиков феерией опасных моментов, разве что на 63-й минуте после скидки от Тараса Гаглоева пробил по воротам Батраз Хадарцев с линии чужой штрафной, и лишь перекладина спасла гостей от пропущенного гола.

«Торпедо» в 11-й раз в сезоне сыграл вничью и идет на третьем месте, противник - также третий, но с конца.