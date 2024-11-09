«Алания» с «Арсеналом» сыграли без голевых атак

Застрявшая в зоне вылета «Алания» в 18-м туре Мелбет-Первой лиги принимала одного из лидеров, тульский «Арсенал».
К сожалению, команды не порадовали болельщиков феерией опасных моментов, разве что на 63-й минуте после скидки от Тараса Гаглоева пробил по воротам Батраз Хадарцев с линии чужой штрафной, и лишь перекладина спасла гостей от пропущенного гола.
«Торпедо» в 11-й раз в сезоне сыграл вничью и идет на третьем месте, противник - также третий, но с конца.
Протокол игры
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан•Бутаев Аллон•Москаленчик Илья•Татаев Алексей•Хугаев Алан• 90'Цаллагов Ибрагим•Нафиков Виктор77' (Тобоев Таймураз (77') •Абдоков Нури87' (Гурциев Батраз (87') •Гаглоев Тарас77' (Тарба Заур (77') •Хадарцев Батраз
Левашов Михаил•Жилкин Григорий•Печенкин Никита•Волков Захар•Бердников Алексей• 59'Кайнов Максим•Раздорских Никита•Цараев Алан•Гелоян Ишхан46' (Коротков Александр Александрович (46'•Попов Артём64') •Липовой Данил46' (Ткачёв Сергей (46') •Турищев Максим 73'77' (Одейинка Малик (77')
09 ноября.
Бан пользователя