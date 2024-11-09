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Мелбет-Первая лига

«Алания» с «Арсеналом» сыграли без голевых атак

09 Ноября 2024 • 16:58 Комментировать
Алания
0:0
Арсенал Тула
окончен

Застрявшая в зоне вылета «Алания» в 18-м туре Мелбет-Первой лиги принимала одного из лидеров, тульский «Арсенал».

К сожалению, команды не порадовали болельщиков феерией опасных моментов, разве что на 63-й минуте после скидки от Тараса Гаглоева пробил по воротам Батраз Хадарцев с линии чужой штрафной, и лишь перекладина спасла гостей от пропущенного гола.

«Торпедо» в 11-й раз в сезоне сыграл вничью и идет на третьем месте, противник - также третий, но с конца.

Протокол игры  
Алания0:0Арсенал Тула
Солдатенко РостиславБагаев АланБутаев АллонМоскаленчик ИльяТатаев АлексейХугаев Алан  90'Цаллагов ИбрагимНафиков Виктор 77' (Тобоев Таймураз ( 77') Абдоков Нури 87' (Гурциев Батраз ( 87') Гаглоев Тарас 77' (Тарба Заур ( 77') Хадарцев Батраз
Запасные: Засеев АзаматЧочиев АланМакаров СергейДауров РусланГубиев ЭрикArtur ByazrovЧимези УльямсНатабашвили Георгий
Левашов МихаилЖилкин ГригорийПеченкин НикитаВолков ЗахарБердников Алексей  59'Кайнов МаксимРаздорских НикитаЦараев АланГелоян Ишхан 46' (Коротков Александр Александрович ( 46'Попов Артём 64') Липовой Данил 46' (Ткачёв Сергей ( 46') Турищев Максим  73' 77' (Одейинка Малик ( 77')
Запасные: Соколов ИльяШевченко ЕвгенийСеменчук ДавидКашинцев ТимофейДмитриев ОлегБотака-Иобома ЭрвингСугробов ВладимирНдука Ифеани Давид
09 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
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Рискованная ставка и прогноз на матч Алания – Арсенал Тула Мелбет-Первой лиги – 9 ноября 2024
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