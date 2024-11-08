«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Сочи»

18-й тур Мелбет-Первой лиги открыли «Ротор» и «Сочи».

На экваторе первого тайма Кирилл Никитин справа навесил к дальней штанге, где Владимир Писарский головой пробил рядом со стойкой. Павел Мелёшин справа у угла штрафной площади прокинул мяч мимо выскочившего навстречу голкипера, а вот ударил форвард выше ворот. На 35-й минуте Никитин по центру убежал один на один с голкипером, смещением влево обыграл его и направил мяч в пустые ворота - 0:1. Слева прошёл навес на Мартина Крамарича, который головой направил мяч в ближний угол, голкипер располагался рядом и смог отбить снаряд.

После перерыва Крамарич со штрафного метров с 20 пробил немного выше перекладины. На 78-й минуте Дамир Таликин слева со штрафного навесил на Дмитрия Лаврищева, который сделал скидку к левой штанге на Тимура Касимова, а тот в падении ногой пробил в дальний угол - 1:1. Крамарич слева со штрафного пробил над ближней девяткой.

«Сочи» набрал восемь очков, делит третье место и отстает от лидеров на пять баллов. «Ротор» расположился на восьмой строчке вместе с «Енисеем».