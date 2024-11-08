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Мелбет-Первая лига

«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Сочи»

08 Ноября 2024 • 20:55 Комментировать
Ротор
1:1
Сочи
окончен

18-й тур Мелбет-Первой лиги открыли «Ротор» и «Сочи».

На экваторе первого тайма Кирилл Никитин справа навесил к дальней штанге, где Владимир Писарский головой пробил рядом со стойкой. Павел Мелёшин справа у угла штрафной площади прокинул мяч мимо выскочившего навстречу голкипера, а вот ударил форвард выше ворот. На 35-й минуте Никитин по центру убежал один на один с голкипером, смещением влево обыграл его и направил мяч в пустые ворота - 0:1. Слева прошёл навес на Мартина Крамарича, который головой направил мяч в ближний угол, голкипер располагался рядом и смог отбить снаряд.

После перерыва Крамарич со штрафного метров с 20 пробил немного выше перекладины. На 78-й минуте Дамир Таликин слева со штрафного навесил на Дмитрия Лаврищева, который сделал скидку к левой штанге на Тимура Касимова, а тот в падении ногой пробил в дальний угол - 1:1. Крамарич слева со штрафного пробил над ближней девяткой.

«Сочи» набрал восемь очков, делит третье место и отстает от лидеров на пять баллов. «Ротор» расположился на восьмой строчке вместе с «Енисеем».

Протокол игры  
Ротор1:1Сочи
  35'Никитин Кирилл (0:1)
(1:1) Касимов Тимур78'  
Чагров НикитаСемёнов Андрей Игоревич  21'Шумских АлексейПлиев ЗаурбекПрищепа ДмитрийПлотников Никита 69' (Шильников Глеб ( 69') Болотов Евгений 58' (Касимов Тимур ( 58'  78') Соколов Игорь 58' (Лаврищев Дмитрий ( 58') Тюрин ВладиславМальцев Михаил 58' (Таликин Дамир ( 58') Морозов Владислав 68' (Завезён Юрий ( 68')
Запасные: Камлашев ДаниилДудкин КириллКотов ПавелЛутцев АртёмШвецов МаксимЛитвенок Иван
Дёгтев АлександрКожемякин ОлегЛитвинов Вячеслав  90'Макарчук АртёмМаслов Павел  7' 71' (Магаль Руслан ( 71') Никитин Кирилл  33' 71' (Лазарев Владислав ( 71') Кравцов КириллКрамарич МартинНачо СааведраПисарский Владимир 70' (Шушеначев Артур ( 70') Мелёшин Павел 85' (Барт Руслан ( 85')
Запасные: Чирков МакарКарабашев НикитаБурмистров НикитаЗаболотный НиколайШагиахметов РусланСафронов Илья
08 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Сочи

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Ротор – Сочи Мелбет-Первой лиги – 8 ноября 2024
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