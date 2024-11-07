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​Александр Мостовой: «Может, Шатов играющим тренером будет»

07 Ноября 2024 • 00:48 Комментировать

В российском футболе случилось тренерская отставка, Евгений Аверьянов покинул пост главного наставника «Урала» и вместо него назначен 34-летний Олег Шатов, который пока что будет исполнять обязанности главного тренера. Впоследствии руководство клуба решит, оставлять ли Шатова или всё-таки пригласить специалиста поименитее. Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой прокомментировал этот выбор:

- Я всегда на стороне тех, кто играл в футбол. Другое дело, я думал, что он еще продолжает играть или продолжит. Ему ведь всего 34 года, возраст такой игровой. Может быть, он играющим тренером будет, - цитирует слова Мостового «ВсеПроСпорт».


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