​Александр Мостовой: «Может, Шатов играющим тренером будет»

В российском футболе случилось тренерская отставка, Евгений Аверьянов покинул пост главного наставника «Урала» и вместо него назначен 34-летний Олег Шатов, который пока что будет исполнять обязанности главного тренера. Впоследствии руководство клуба решит, оставлять ли Шатова или всё-таки пригласить специалиста поименитее. Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой прокомментировал этот выбор:

- Я всегда на стороне тех, кто играл в футбол. Другое дело, я думал, что он еще продолжает играть или продолжит. Ему ведь всего 34 года, возраст такой игровой. Может быть, он играющим тренером будет, - цитирует слова Мостового «ВсеПроСпорт».