​Тарханов: «Думал, «Урал» будет выше»

В российском футболе произошла тренерская отставка, это случилось в «Урале», где Олег Шатов был назначен временным исполняющим обязанности главного тренера клуба. Новости прокомментировал Александр Тарханов, в прошлом работавший в «Урале». Он считает это закономерным, так как в первой лиге «Урал» не показывает те результаты, на которые можно было надеяться после того, как команда в прошлом сезоне вылетела из российской Премьер-лиги:

- Знаете, после вылета из РПЛ команда должна находиться на первом месте, чтобы был еще отрыв какой-то. Думал, что «Урал» займет ведущие позиции. Наверное, чуть-чуть не справился Аверьянов. Работа главного тренера — это всегда давление, - цитирует слова Тарханова «ВсеПроСпорт».