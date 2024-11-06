«Скрывать не стану»: президент «Урала» рассказал о проблемах со здоровьем

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился комментарием о своём здоровье.

«Скрывать не стану. Езжу в Германию, прохожу определенные процедуры. Болельщики же видят, что меня нет на скамейке. Раньше я никогда матчи своей команды не пропускал», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

При этом функционер отметил, что ничего серьезного у него нет.

Иванов занимает пост президента «Урала» с 2003 года. На данный момент екатеринбургская команда занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в копилке 27 очков. Отставание от лидера составляет шесть баллов.

Соперником «Урала» в ближайшем туре станет «Шинник». Игра между командами пройдет 10 ноября.