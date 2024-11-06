«Урал» объявил об уходе Евгения Аверьянова с должности главного тренера. Стороны разошлись по взаимному согласию, и президент клуба Григорий Иванов поблагодарил специалиста за проделанную работу. В то же время руководитель указал на неудовлетворительный результат.

«Евгений Геннадьевич принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга наша команда занимает лишь 4-е место в турнирной таблице», - сказал Иванов.

Исполняющим обязанности главного тренера «Урала» стал Олег Шатов. Ранее он входил в тренерский штаб Аверьянова.

Стоит сказать, что Олег Шатов довольно рано завершил игровую карьеру – сейчас ему 34 года.