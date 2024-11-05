Селюк: «Юрана в «Спортинге» не будет – его нет даже в списках команд ФНЛ»

Российский тренер Сергей Юран заявил о попадании своей фамилии в шорт-лист «Спортинга». Как известно, из лиссабонского клуба уходит Рубен Аморим – со следующей недели специалист будет тренировать «Манчестер Юнайтед».

Известный агент Дмитрий Селюк уверен, что слова Юрана не соответствуют действительности. По мнению агента, тренер сам распространяет эту информацию.

«Мягко сказано, что его там не будет. Не то, что дураку понятно... ещё хуже. Его нет даже в списках команд ФНЛ! Сам Юран это и распространяет. Самое интересное, что он вбросил не про «КАМАЗ» какой-нибудь, а про «Спортинг». Вот это называется работа по-русски», - цитирует Селюка Legalbet.

Сергей Юран не имеет тренерской работы уже полгода. В конце апреля специалист был уволен из «Пари НН» по причине неудовлетворительных результатов.