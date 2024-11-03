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Мелбет-Первая лига

«Балтика» уверенно переиграла «СКА-Хабаровск»

03 Ноября 2024 • 21:02 Комментировать
Балтика
2:0
СКА-Хабаровск

Давно не проигрывающие «Балтика» и «СКА-Хабаровск» провели предпоследний матч первого круга Мелбет-Первой лиги.

На девятой минуте после подачи углового Виталий Лисакович откатил мяч на Амира Мохаммада, который с 22 метров пробил в левый угол, голкипер же только взглядом проводил мяч - 1:0. Рамазан Гаджимурадов справа обыграл двух соперников и убежал к воротам, а его удар с острого угла вратарь парировал. Вскоре Гаджимурадов с 22 метров пробил немного выше левой девятки. Далее Сергей Пряхин справа с 23 метров пробил рядом с дальней штангой. Лисакович по центру вывел к воротам Пряхина, чей удар едва не стал голевым - вратарь задел мяч и замедлил его, а перед линией на вынос сыграл защитник. Илья Стефанович справа выскочил один на один с голкипером и пробил низом рядом с дальней штангой. На 82-й минуте Илья Петров справа со штрафного закрутил мяч под перекладину, вратарь отбил мяч на соперника, тут же добивание с отскоком в защитника, и мяч в сетке - автогол, 2:0.

«Балтика» лидирует вместе с «Торпедо», соперник - 11-й.

Протокол игры  
Балтика2:0СКА-Хабаровск
(1:0) Мохаммад Амир9'  
(2:0) Мирошниченко Никита82'  
Бориско МаксимАндраде КевинМохаммад Амир  23' 46' (Саусь Владислав ( 46') Ковалёв Юрий 65' (Стефанович Илья ( 65') Осипов АлександрВаратынов СергейПетров Илья 84' (Фернандес Алекс II ( 84') Лисакович Виталий 64' (Бегун Дмитрий ( 64') Пряхин СергейМендель АндрейЭльдарушев Абу-Саид 65' (Исаенко Олег ( 65')
Запасные: Свинов ИльяАванесян ТигранТитков НиколайКалачёв ИльяАппаев ХызырТерентьев ДенисЛюбаков Егор
Имамов ИсламПоярков Николай  80'Журавлёв ЮрийГаджимурадов Рамазан 69' (Мирошниченко Никита ( 69') Першин Никита 69' (Гаглоев Александр ( 69') Быков Артём  76'Бавин Юрий 32' (Халимбеков Рустам ( 32') Мартинес БорхаСимонян АртёмАлиев Камран 69' (Гонгапшев Альбек ( 69') Гонгадзе Георгий 60' (Шарль ( 60')
Запасные: Кузнецов АлексейБагиев Садыг
03 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Балтика СКА-Хабаровск

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Ставка и прогноз на матч Балтика – СКА-Хабаровск Мелбет-Первой лиги – 3 ноября 2024
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