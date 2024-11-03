«Балтика» уверенно переиграла «СКА-Хабаровск»

Давно не проигрывающие «Балтика» и «СКА-Хабаровск» провели предпоследний матч первого круга Мелбет-Первой лиги.

На девятой минуте после подачи углового Виталий Лисакович откатил мяч на Амира Мохаммада, который с 22 метров пробил в левый угол, голкипер же только взглядом проводил мяч - 1:0. Рамазан Гаджимурадов справа обыграл двух соперников и убежал к воротам, а его удар с острого угла вратарь парировал. Вскоре Гаджимурадов с 22 метров пробил немного выше левой девятки. Далее Сергей Пряхин справа с 23 метров пробил рядом с дальней штангой. Лисакович по центру вывел к воротам Пряхина, чей удар едва не стал голевым - вратарь задел мяч и замедлил его, а перед линией на вынос сыграл защитник. Илья Стефанович справа выскочил один на один с голкипером и пробил низом рядом с дальней штангой. На 82-й минуте Илья Петров справа со штрафного закрутил мяч под перекладину, вратарь отбил мяч на соперника, тут же добивание с отскоком в защитника, и мяч в сетке - автогол, 2:0.

«Балтика» лидирует вместе с «Торпедо», соперник - 11-й.