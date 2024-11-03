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Мелбет-Первая лига

Дубль Хохлачёва помог «Чайке» разгромить «Тюмень»

03 Ноября 2024 • 19:18 Комментировать
Чайка
3:0
Тюмень

В 17-м туре Мелбет-Первой лиги «Чайка» принимала «Тюмень».

Уже на третьей минуте Владислав Руденко обыграл вратаря и с острого угла наносил удар, но защитник успел вернуться на ленточку и головой выбил мяч. На 19-й минуте Данила Янов завершил комбинацию выстрелом с линии штрафной в левый угол - 1:0. Тут же Александр Хохлачёв неточно отдавал передачу, но после подбора стрельнул в девятку - с трудом парировано. Муслим Бамматгереев после розыгрыша углового доставил мяч к линии вратарской, а Хохлачёв затылком направил мяч в девятку - 2:0.

Хохлачёв снова на острие после перерыва, на сей раз выход один на один и удар рядом с правой штангой. В концовке Олег Николаев первый на мяче после подачи, и Хохлачёв стрельнул точно в нижний угол - 3:0.

«Тюмень» сделала еще один шаг к потенциальному вылету, «Чайка» - шестая.

Протокол игры  
Чайка3:0Тюмень
(1:0) Янов Данила19'  
(2:0) Хохлачёв Александр26'  
(3:0) Хохлачёв Александр87'  
Штепа МихаилУжгин Матвей 73' (Николаев Олег ( 73') Ибрагимов Камиль 46' (Нестеров Александр ( 46') Евдокимов АндрейПелих ДанилЗарыпбеков ЭльдиярМаляров Никита 73' (Черняков Даниил ( 73') Янов Данила 88' (Козаченко Олег ( 88') Бамматгереев Муслим  70' 74' (Левин Максим ( 74') Хохлачёв АлександрРуденко Владислав
Запасные: Котов ДмитрийИвашин АндрейКармаев НикитаПивоваров ДмитрийХоданович АндрейАрбузов Ярослав
Гошев ЕвгенийБем АлександрШавлохов ДавидВоропаев АртёмКалугин НикитаКлёнкин Данил  33' 57' (Талалай Денис ( 57') Ткачук Денис 69' (Косарев Кирилл ( 69') Мокаев Ислам 47' (Марьянов Андрей ( 47') Кулишев Артём 46' (Кенфак Оливье ( 46') Коротаев Александр 57' (Савинов Андрей ( 57') Карпов Данил  63'
Запасные: Купцов ДмитрийКрицюк СтаниславПоройков СтаниславСухорученко МихаилПетухов Илья
03 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Чайка

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Чайка – Тюмень Мелбет-Первой лиги – 3 ноября 2024
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