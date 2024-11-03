Дубль Хохлачёва помог «Чайке» разгромить «Тюмень»

В 17-м туре Мелбет-Первой лиги «Чайка» принимала «Тюмень».

Уже на третьей минуте Владислав Руденко обыграл вратаря и с острого угла наносил удар, но защитник успел вернуться на ленточку и головой выбил мяч. На 19-й минуте Данила Янов завершил комбинацию выстрелом с линии штрафной в левый угол - 1:0. Тут же Александр Хохлачёв неточно отдавал передачу, но после подбора стрельнул в девятку - с трудом парировано. Муслим Бамматгереев после розыгрыша углового доставил мяч к линии вратарской, а Хохлачёв затылком направил мяч в девятку - 2:0.

Хохлачёв снова на острие после перерыва, на сей раз выход один на один и удар рядом с правой штангой. В концовке Олег Николаев первый на мяче после подачи, и Хохлачёв стрельнул точно в нижний угол - 3:0.

«Тюмень» сделала еще один шаг к потенциальному вылету, «Чайка» - шестая.