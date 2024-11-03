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Мелбет-Первая лига

«Сочи» на последней минуте вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»

03 Ноября 2024 • 19:10 Комментировать
Сочи
3:2
Нефтехимик
окончен

Выигрывающий в каждом втором матче «Сочи» принимал «Нефтехимик» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги.

На 25-й секунде Павел Маслов не глядя сыграл назад, Султан Джамилов перехватил и вывел на удар Константин Шильцова, который попал с 20 метров - 0:1. В середине тайма после навеса Руслана Барта ошибся голкипер гостей, и Маслов исправился ударом коленом с метра - 1:1. На 45-й минуте Марат Ситдиков без помех расстреливал ворота с левого края штрафной - парировано, а Максим Петров добил - 1:2.

Начо Сааведра с центра поля сыграл вперед, Барт пропустил мяч, а Павел Мелёшин ударом в левый угол реализовал выход один на один с кипером - 2:2. На 90-й минуте навес к воротам гостей с выносом от защитника, и Сааведра метров с 25 с лета вырвал победу - 3:2.

«Сочи» вырвался на четвертое место, соперник - девятый.

Протокол игры  
Сочи3:2Нефтехимик
  1'Шильцов Константин (0:1)
(1:1) Маслов Павел26'  
  45'Петров Максим Вячеславович (1:2)
(2:2) Мелёшин Павел61'  
(3:2) Начо Сааведра90'  
Дёгтев АлександрСуслов КириллМакарчук АртёмКожемякин Олег 72' (Шушеначев Артур ( 72') Магаль РусланМаслов Павел 46' (Писарский Владимир ( 46') Крамарич Мартин 90' (Сафронов Илья ( 90') Кравцов КириллНачо СааведраБарт Руслан 63' (Никитин Кирилл ( 63') Мелёшин Павел 72' (Литвинов Вячеслав ( 72')
Запасные: Чирков МакарЛазарев ВладиславКарабашев НикитаБурмистров НикитаЗаболотный НиколайШагиахметов Руслан
Янович НикитаСитдиков МаратВалиахметов ЭдуардКахидзе АлександрСагуткин Даниил  25'Толстопятов НиколайЕмельянов Данила 79' (Денисов Роман ( 79') Джамилов Султан 33' (Алиев Саид ( 33') Петров Максим Вячеславович 90' (Магомедов Рашид ( 90') Шильцов Константин 79' (Першин Матвей ( 79') Морозов Кирилл  11' 46' (Родин Даниил ( 46'  81')
Запасные: Голыбин РенатГолубев АндрейШарифуллин Линар
03 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Сочи

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Актуальная ставка и прогноз на матч Сочи – Нефтехимик Мелбет-Первой лиги – 3 ноября 2024
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