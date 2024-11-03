«Сочи» на последней минуте вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»

Выигрывающий в каждом втором матче «Сочи» принимал «Нефтехимик» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги.

На 25-й секунде Павел Маслов не глядя сыграл назад, Султан Джамилов перехватил и вывел на удар Константин Шильцова, который попал с 20 метров - 0:1. В середине тайма после навеса Руслана Барта ошибся голкипер гостей, и Маслов исправился ударом коленом с метра - 1:1. На 45-й минуте Марат Ситдиков без помех расстреливал ворота с левого края штрафной - парировано, а Максим Петров добил - 1:2.

Начо Сааведра с центра поля сыграл вперед, Барт пропустил мяч, а Павел Мелёшин ударом в левый угол реализовал выход один на один с кипером - 2:2. На 90-й минуте навес к воротам гостей с выносом от защитника, и Сааведра метров с 25 с лета вырвал победу - 3:2.

«Сочи» вырвался на четвертое место, соперник - девятый.