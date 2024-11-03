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Мелбет-Первая лига

Быстрый гол в ворота «Черноморца» позволил «Шиннику» уйти из зоны вылета

03 Ноября 2024 • 16:04 Комментировать
Черноморец Нв
0:1
Шинник

В 17-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» неудачно сыграл в домашнем матче против «Шинника».

К сожалению, футболисты не радовали болельщиков обилием моментов. На 10-й минуте Артём Малахов в чужой штрафной отыграл чуть назад, и Василий Алейников вколотил мяч под перекладину - 0:1.

После перерыва Роман Акбашев с радиуса штрафной целился под левую штангу, голкипер парировал, а Магомед Мусалов на добивании поскользнулся и не смог сравнять счет. Перед финальным свистком сумбурная атака хозяев с обилием брака, Анри Чичинадзе метров с 10 плотно пробил, на линии ворота на пути мяча встал защитник, а Вячеслав Кротов добил из офсайда.

0:1, «Шинник» выбрался из зоны вылета, соперник делит пятое место.

Протокол игры  
Черноморец Нв0:1Шинник
  10'Алейников Василий (0:1)
Фролкин ДаниилЧеров ВасилийЧичинадзе АнриБезчаснюк Александр 65' (Кротов Вячеслав ( 65') Мусалов МагомедСтежко ВиталийФищенко РусланАкбашев РоманЕнин Иван 19' (Иванов Егор ( 19') Родионов Илья 85' (Антонов Антон ( 85') Уридия Мераби 85' (Никифоров Никита ( 85')
Запасные: Тегес СелестиноКумбурович НиколаРебров ДмитрийГурченко ДаниилКрасильниченко ОлегФомин Денис
Митров ТимофейСкворцов Лев  82'Якушевич ГлебДжон ДжонатанЗагре Бен АзизКуль Руслан 84' (Фёдоров Захар ( 84') Самойлов ДмитрийСултонов Мухаммад 62' (Сухомлинов Данила ( 62') Малахов Артём 86' (Шакуро Павел ( 86') Зинков ВячеславАлейников Василий  79'
Запасные: Вамбольт ДенисЖамалетдинов ТимурКузьминых НиколайКалинин ГлебАйдаров Сергей
03 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Черноморец Новороссийск

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