Быстрый гол в ворота «Черноморца» позволил «Шиннику» уйти из зоны вылета

В 17-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» неудачно сыграл в домашнем матче против «Шинника».
К сожалению, футболисты не радовали болельщиков обилием моментов. На 10-й минуте Артём Малахов в чужой штрафной отыграл чуть назад, и Василий Алейников вколотил мяч под перекладину - 0:1.
После перерыва Роман Акбашев с радиуса штрафной целился под левую штангу, голкипер парировал, а Магомед Мусалов на добивании поскользнулся и не смог сравнять счет. Перед финальным свистком сумбурная атака хозяев с обилием брака, Анри Чичинадзе метров с 10 плотно пробил, на линии ворота на пути мяча встал защитник, а Вячеслав Кротов добил из офсайда.
0:1, «Шинник» выбрался из зоны вылета, соперник делит пятое место.
Протокол игры
|10'Алейников Василий (0:1)
Фролкин Даниил•Черов Василий•Чичинадзе Анри•Безчаснюк Александр65' (Кротов Вячеслав (65') •Мусалов Магомед•Стежко Виталий•Фищенко Руслан•Акбашев Роман•Енин Иван19' (Иванов Егор (19') •Родионов Илья85' (Антонов Антон (85') •Уридия Мераби85' (Никифоров Никита (85')
Митров Тимофей•Скворцов Лев• 82'Якушевич Глеб•Джон Джонатан•Загре Бен Азиз•Куль Руслан84' (Фёдоров Захар (84') •Самойлов Дмитрий•Султонов Мухаммад62' (Сухомлинов Данила (62') •Малахов Артём86' (Шакуро Павел (86') •Зинков Вячеслав•Алейников Василий 79'
03 ноября.
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