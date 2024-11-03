Быстрый гол в ворота «Черноморца» позволил «Шиннику» уйти из зоны вылета

В 17-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» неудачно сыграл в домашнем матче против «Шинника».

К сожалению, футболисты не радовали болельщиков обилием моментов. На 10-й минуте Артём Малахов в чужой штрафной отыграл чуть назад, и Василий Алейников вколотил мяч под перекладину - 0:1.

После перерыва Роман Акбашев с радиуса штрафной целился под левую штангу, голкипер парировал, а Магомед Мусалов на добивании поскользнулся и не смог сравнять счет. Перед финальным свистком сумбурная атака хозяев с обилием брака, Анри Чичинадзе метров с 10 плотно пробил, на линии ворота на пути мяча встал защитник, а Вячеслав Кротов добил из офсайда.

0:1, «Шинник» выбрался из зоны вылета, соперник делит пятое место.