Раннее удаление помогло «Торпедо» разгромить «Аланию»

«Торпедо» завершало первый круг Мелбет-Первой лиги матчем с «Аланией». На экваторе первого тайма Константин Плиев был удален за фол последней надежды. Красная карточка получилась неоправданной, так как с этого штрафного Боян Роганович вколотил мяч в ближний угол - 1:0. Вскоре Ираклий Манелов с 30 метров сотряс перекладину, при этом голкипер вряд ли мог выручить. Батраз Хадарцев едва не вернул интригу ударом с линии штрафной в дальний угол - штанга. Второй гол «Торпедо» был подарен обороной соперника, мяч отдали Манелову, который вывел на пустые ворота Юрия Коледина - 2:0. Глеб Шевченко пробил мимо голкипера минимально близко от штанги - промах. В концовке Руслан Червяков справа прострелил, мяч срикошетил к линии ворот, откуда легко забил Максим Максимов - 3:0.

Лидирующее «Торпедо» на три очка оторвалось от конкурентов из «Балтики», соперник делит третье место с конца.