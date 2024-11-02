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Мелбет-Первая лига

Раннее удаление помогло «Торпедо» разгромить «Аланию»

02 Ноября 2024 • 20:56 Комментировать
Торпедо Москва
3:0
Алания

«Торпедо» завершало первый круг Мелбет-Первой лиги матчем с «Аланией». На экваторе первого тайма Константин Плиев был удален за фол последней надежды. Красная карточка получилась неоправданной, так как с этого штрафного Боян Роганович вколотил мяч в ближний угол - 1:0. Вскоре Ираклий Манелов с 30 метров сотряс перекладину, при этом голкипер вряд ли мог выручить. Батраз Хадарцев едва не вернул интригу ударом с линии штрафной в дальний угол - штанга. Второй гол «Торпедо» был подарен обороной соперника, мяч отдали Манелову, который вывел на пустые ворота Юрия Коледина - 2:0. Глеб Шевченко пробил мимо голкипера минимально близко от штанги - промах. В концовке Руслан Червяков справа прострелил, мяч срикошетил к линии ворот, откуда легко забил Максим Максимов - 3:0.

Лидирующее «Торпедо» на три очка оторвалось от конкурентов из «Балтики», соперник делит третье место с конца.

Протокол игры  
Торпедо Москва3:0Алания
(1:0) Роганович Боян23'  
(2:0) Коледин Юрий62'  
(3:0) Червяков Руслан86'  
Ботнарь ВиталийШевченко ГлебБородин Сергей АлексеевичДанилкин ЕгорРоганович БоянКоледин Юрий 82' (Червяков Руслан ( 82') Нетфуллин РавильГорбунов Игорь 70' (Максимов Максим ( 70'  85') Манелов Ираклий 70' (Корян Аршак ( 70') Чурич МариоЧупаёв Александр 70' (Камара Мамаду ( 70')
Запасные: Соколов АртёмКузьмичёв ИванГалкин ВладиславБайтуков РусланБабурин ЕгорИваньков Александр IIКостин АндрейОрехов Александр
Солдатенко РостиславБагаев АланТатаев Алексей  85'Плиев Константин  22'Ышык Мурат 46' (Нафиков Виктор ( 46') Бутаев АллонЧимези Ульямс 46' (Москаленчик Илья ( 46') Макаров Сергей 77' (Гурциев Батраз ( 77') Цаллагов ИбрагимАбдоков НуриХадарцев Батраз 88' (Гаглоев Тарас ( 88')
Запасные: Хугаев АланЗасеев АзаматТобоев ТаймуразДауров Руслан  79'Губиев ЭрикArtur ByazrovНатабашвили Георгий
02 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Торпедо – Алания Мелбет-Первой лиги – 2 ноября 2024
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