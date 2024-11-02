«Уфа» улучшила шансы в битве за выживание, обыграв «КАМАЗ»

«Уфа» продолжает выбираться из подвала таблицы Мелбет-Первой лиги. После победы над «Ротором» коллектив из Башкортостана дома одолел и «КАМАЗ».

Счет был открыт на 40-й минуте - Роман Пасевич справа прорвался к штрафной и навесил на Артёма Гуренко, который переправил мяч в сетку - 1:0. У соперника также хорошая вылазка справа с прострелом, после рикошета Юрий Кириллов нашёл Валерия Почивалина, который наверняка бил по воротам, но кипер выдал мегасейв. Владислав Ложкин сходу издал зарядил под перекладину - с трудом парировано. Вскоре после спорного углового последовал навес, и Александр Теняев головой вколотил мяч под планку - 2:0. В концовке челнинцы заработали пенальти. Борис Фартуна сильно пробил в правую от себя сторону, а голкипер не угадал - 2:1.

Уфимцы делят третье место с конца, противник - 13-е.