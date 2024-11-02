Лишь одна команда Мелбет-Первой лиги до сих пор не проиграла

Московское «Торпедо» на момент 17 тура Мелбет-Первой лиги остаётся единственной командой, которая не терпела поражений в текущем сезоне второго по силе дивизиона России.

Напомним, что в субботу тульский «Арсенал» внезапно проиграл в Саратове местному «Соколу». Таким образом, «Торпедо» остаётся единственным клубом, у которого в графе поражений нулевое значение.

Тем не менее, свой матч 17 тура «автозаводцам» ещё только предстоит провести. В субботу, 2 ноября «Торпедо» примет дома «Аланию» из Владикавказа. Текстовую трансляцию матча проведёт наш портал.

«Торпедо» делит первое место турнирной таблицы Первой лиги с «Балтикой», у обоих клубов по 30 очков.