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Мелбет-Первая лига

Лишь одна команда Мелбет-Первой лиги до сих пор не проиграла

02 Ноября 2024 • 16:22 Комментировать

Московское «Торпедо» на момент 17 тура Мелбет-Первой лиги остаётся единственной командой, которая не терпела поражений в текущем сезоне второго по силе дивизиона России.

Напомним, что в субботу тульский «Арсенал» внезапно проиграл в Саратове местному «Соколу». Таким образом, «Торпедо» остаётся единственным клубом, у которого в графе поражений нулевое значение.

Тем не менее, свой матч 17 тура «автозаводцам» ещё только предстоит провести. В субботу, 2 ноября «Торпедо» примет дома «Аланию» из Владикавказа. Текстовую трансляцию матча проведёт наш портал.

«Торпедо» делит первое место турнирной таблицы Первой лиги с «Балтикой», у обоих клубов по 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Арсенал Тула
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